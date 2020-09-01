Son 24 saatte 4'üncü ölüm; bir doktor daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ankara'da görev yapan Dr. Mehmet Hozikligil, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefat haberini #Ölüyoruz etiketiyle duyuran İstanbul Türk Tabipleri Birliği, "Ankara'da görev yapan Dr. Mehmet Hozikligil'i de ne yazık ki COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye yazdı.





Dün akşam saatlerinde iki doktorun ve bir hemşirenin, bugün de bir doktorun daha Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



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