Son 12 yılda 25 bin kişi intihar etti, kadına şiddet 14 kat arttı, dört kişiden biri depresyonda!

AKP iktidarının 12 yıllık yönetiminde dört kişiden biri depresyonda, 25 bin kişi intihar etti, her beş çiftten biri boşandı, kadına şiddet yüzde 1400 arttı.

CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’nun hazırladığı politika notu, 12 yıllık AKP iktidarı süresinde toplumda yaşanan derin çöküntüyü gözler önüne serdi. Çalışmaya göre, Türkiye’de bugün her dört kişiden biri depresyonda, her beş evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Cezaevindeki kişi sayısı 152 bini aştı.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, Prof. Dr. Sencer Ayata başkanlığındaki platform tarafından hazırlanan notta, resmi verilerin, AKP iktidarında Türkiye’nin büyük bir sosyal sarsıntı içine sürüklendiğini gösterdiği vurgulandı. Politika notunda özetle şu belirlemeler yapıldı:

Depresyon

Araştırmalara göre Türkiye’de her dört kişiden biri depresyondadır. İş kaybı, maddi sıkıntılar, yoksulluk gibi ekonomik etkenler de depresyonun yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Türkiye’de antidepresan ilaç kullanımı 2012’den bu yana 26 milyona ulaşmıştır.

Boşanmalar

Türkiye’de 2012’de boşanma hızı, nüfus artış hızını geçti. Kaba boşanma hızı 2001’de yüzde 1.35’ten 2013’te yüzde 1.65’e yükseldi. Yaklaşık her beş evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır.

İntihar

Türkiye’de son on yılda 25 binden fazla kişi intihar ederek can verdi. 2013’te intihar

ederek ölenlerin sayısı 3 bin 189 oldu. İntihar eden her dört kişiden birinin 15-24 yaş aralığında olması daha da kaygı verici bir durumdur.

Kapkaç

Son dönemde Türkiye’de en çok işlenen suçlar hırsızlık, dolandırıcılık ve yaralama oldu. 2005’ten itibaren bu tür suçlarda çok ciddi bir artış gözlendi. Kapkaççılık suçu işleyenlerin oranı 2003’te yüzde 1.2 iken 2012’de yüzde 3.6’ya yükseldi. Şantaj, yaralama, cinsel taciz ve gasp gibi suçları işleyenlerin oranı 2006’da yüzde 1.2 iken 2012’de yüzde 3.8’e çıktı.