“Son 1,5 yılda 22 kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti” haberine erişim engeli

"İntihar etti’ veya ‘balkondan düştü’ denildi: Son 1,5 yılda 22 kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti” başlıklı habere, Rize Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aleyna Karaali’nin ailesi haberlere erişim engeli talep etti.

Hâkimlik, “Başvurucunun erişiminin engellenmesi istediği URL'si belirtilen 55 adet internet sitesinin dosyaya sunulan çıktıları ile UYAP internet bağlantısı ve Hakimin kurum bilgisayarı üzerinde yapılan incelemede, talepte bulunanların müşterek çocukları Aleyna Karali'nin 22/10/2020 tarihinde vefatı sonrasında, müteveffanın ölümü ile ilgili olarak adı ve fotoğrafı paylaşılmak suretiyle çeşitli sitelerde haber yapıldığı, haberler üzerine olumsuz herhangi bir kullanıcı veya okuyucunun yorumunun tespitlenemediği anlaşılmıştır. “değerlendirmesini yaptı.

"Talebin unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi hukuka uyarlı görülmüştür"

Kararda şu ifadeler kullandı:

"Hakimliğimizin 2021/3798 sayılı kararı ile; " ..,Başvurucunun talebi haber içeriklerinin 2020 yıllarına ait olması, evveli itibari ile meydana gelen olay hakkında haber yapılmasında internet yayın içeriklerinin haber verme hakkı sınırları içerisinde kaldığı ve hukuka uygun görüldüğü, basın hürriyeti-şeref ve itibar ile özel hayata saygı hakkı arasındaki dengenin başvurucunun hakları aleyhine bozulmadığı söylenebilse de günümüz koşullarında talebin unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi hukuka uyarlı görülmüştür.

2020 yılında başvurucularının müşterek çocuklarının vefatına ilişkin olarak yapılan haberler her ne kadar başvurucuların kendi şahsı ile ilgili olmasa da, başvurucunun ailesine ilişkin bilgi mahiyeti, müteveffanın adının açıkça yazılarak ve resmi paylaşılmak suretiyle haber yapılması ve başvurucuların kimliği bir arada değerlendirildiğinde kısmi kişisel verisi olduğu izahtan vareste olmakla birlikte, gerek çocukları hakkında yapılan haberler ile gerek kendisinin mağdur sıfatının bulunduğu olaylar hakkında yapılan haberlerin başvurucunun toplum nezdindeki itibarı ile sosyal hayatının geleceğinin olumsuz etkileneceği aşikardır. Haber içeriklerinin yayım tarihleri dikkate alındığında günümüzün gelişen ve sürekli değişen dünyasında halen güncelliğinden bahsedilemeyeceği gibi arşiv niteliğine dönüştüğü, basın hürriyeti ve erişimin engellenmesi talebinin kabulü halinde unutulma hakkına tanınacak üstünlüğün ölçülülük sınırlarında kalacağı, haberlerin tarihi, istatiksel veya bilimsel amaçlarla internet ortamında kolaylıkla ulaşılabilirliğinin sağlanmasının zorunluluk arzetmediği, bu halde internet yayın içeriklerinin sitelerde kalmasında kamusal yarar ve toplumsal ilgi bulunmaması karşısında başvurucunun hakları ile basın hürriyeti arasındaki adil dengenin unutulma hakkı kapsamında internet yayın içeriklerine erişimin engellenmesi yönü ile cari olacağı..." kanaati ile bildirilen 87 URL adresine erişimin engellenmesine karar verilmiş, lakin halen yayında bulunan haberler sebebiyle mağduriyet ve hak ihlali devam ettiğinden bildirilen 55 URL adresinin internet yayın içeriğinden çıkarılmasına dair karar vermek gerekmiştir.

Tüm bu sebeplerle Anayasa ve Yasalar tarafından Hakimliğimize tanınan yetkiler nazara alınarak URL adresleri bildirilen haber yayınlarının internet yayın içeriğinden çıkarılmasına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."