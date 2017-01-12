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Eğitim

Sömestr tatilinde telafi dersleri yapılacak

İstanbul ve birçok ilde kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilmişti

12 Ocak 2017 13:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi. 

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.

"Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir..."

İstanbul'da yoğun kar yağışı Valiliğin okulları tatil etme kararının ardından yollar boş kalmıştı:

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