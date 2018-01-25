Sömestr tatili hastalıkla geçmesin

İSTANBUL, (DHA)- HASTALIKTAN uzak bir sömestr tatili geçirebilmek için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kristel Paola Ramirez, “Alışveriş merkezleri ve benzeri kapalı alanların yanı sıra, kalabalık toplu taşıma araçlarının da bakteri ve virüs yayılımı bakımından elverişli ortamlar olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Ramirez, “Karne tatilinde çocuğunuzu hasta olmaması için kapalı alanlardan uzak tutun” dedi.

GRİP AŞISI YAPTIRMAK ETKİLİ BİR KORUNMA YÖNTEMİ

Hastalıklardan korunma yollarını sıralayan Yrd. Doç. Dr. Ramirez, çocukların aşılarını zamanında olmalarının önemli olduğunu ve senelik grip aşısı yaptırmanın etkili bir korunma yolu olarak önerilebileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Eller genellikle sabun ve su kullanarak yıkanmalıdır. Bulunduğunuz ortamda sabun ve su yoksa, en az yüzde 60 alkol oranı olan bir el antiseptiği kullanabilirsiniz. El antiseptikleri, kusma ve ishale neden olan bazı mikrop ve virüslerin yok edilmesinde veya etkisiz hale getirilmesinde su ve sabun kadar etkili değildir. Ayrıca, bulunduğunuz ortamdaki yüzeylerin kirli ellerle dokunulan oyuncaklar, kitaplar, cep telefonları gibi nesnelerin dezenfekte edilmesini öneririm. Kendinizi, ailenizi ve çevrenizdeki diğer insanları hastalıklardan korumanın bir yolu da, özellikle kendiniz veya çocuğunuz ateş, öksürük gibi hastalık semptomları gösteriyorsa, evde kalmayı tercih etmektir. Avrupa-Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri acil tıbbi durumlar dışında ateşiniz düşene kadar en az 24 saat boyunca evde kalarak istirahat edilmesini öneriyor.”

VİRÜSLER BULAŞICI

Kızamık, grip, soğuk algınlığı, nezle ve parainfluenza gibi virus hastalıklarının, birebir temas, solunum yolları ve kirli ellerle burun ve ağza dokunulması yoluyla bulaştığını vurgulayanYrd. Doç. Dr. Ramirez:

“Kış aylarında görülen, bebeklerde ve yaşlılarda ciddi sağlık sorunlarına ve enfeksiyonlara yol açan virüslere örnek olarak İnfluenza (Grip) ve RespiratuarSinsityal Virüs (RSV) gösterilebilir. Norovirus, her ne kadar yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor olsa da, daha çok kış aylarında ve kalabalık ortamlarda rastlanan bir virüstür” dedi.

Ailelerin AVM içinde terleyen çocuklarını soğuk havaya nasıl çıkarması gerektiği hakkında tavsiyede bulunan Yrd. Doç. Dr. Ramirez,“Yenidoğan ve bebeklerin aşırı sıcağa maruz bırakılmadan sıcak tutulması gerekli. Aileler bebeği kat kat giydirmelidir. Böylelikle dışarıda üşümezler ve sıcak bir ortama girildiğinde bebeğin aşırı sıcaklamasını önlemek için üst üste giydirdiğiniz kıyafetlerden bazılarını çıkartabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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