Somer Sivrioğlu ve Aslı Sivrioğlu boşandı

MasterChef jürisi şef Somer Sivrioğlu ile 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu, boşandı.

tv8'in popüler yarışması MasterChef'in jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı.

2019 yılında Aslı Sivrioğlu, ünlü şefe çekişmeli boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu’nun program editörlerinden birisiyle gizli aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Pandemi dönemine takılan boşanma davası bugün sonuçlandı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Duruşmaya taraflar katılım sağladı.

Somer Sivrioğlu, “Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur” dedi. Aslı Sivrioğlu ise “Ben de boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur” ifadelerini kullandı.

Velayet annede

Çift anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuklarının velayeti Sydney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer şef, Sydney’e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilecek.

Geçtiğimiz günlerde MasterChef'in diğer jüri üyesi Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek de tek celsede boşandı.