-Somalili 15 öğrenciye üniversite eğitimi GAZİANTEP (A.A) - 20.10.2011 - Somali'ye yönelik başlatılan eğitim kampanyası kapsamında Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde 2011-2012 eğitim yılından itibaren burslu olarak eğitim görecek 235 Somalili öğrencinin 15'i Gaziantep'te üniversite eğitimine başladı. İki hafta önce Gaziantep'e gelen öğrencilerin bütün masrafı eğitim gördükleri üniversite tarafından karşılanıyor. Somalili 15 öğrenci, üniversitenin bilgisayar, inşaat ve endüstri mühendislikleri ile eğitim ve işletme fakültelerinde eğitim görüyor. Zirve Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yönelik olarak başlattığı eğitim kampanyasında, üniversite mütevelli heyetinin 15 Somalili öğrenciyi üniversiteye kabul ettiklerini söyledi. Bu öğrencilerin masraflarının Zirve Üniversitesi tarafından karşılandığını belirten Rektör Kısa, şöyle konuştu: ''15 öğrencimiz, bilgisayar, inşaat ve endüstri mühendisliği, eğitim fakültesi, işletme, uluslararası ilişkiler bölümlerinde öğrenim görmeye başladı. Öğrencileri kabul ettikten sonra hemen yurtlarımıza yerleştirdik. Burslarını verdik, tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Belirli bir düzeyde İngilizcesi olanları direkt derslerimize aldık. Diğerlerini hem Türkçe hem İngilizce hazırlık programlarına dahil ettik. Öğrencilerin hızlı bir şekilde Türkiye'deki sosyal ve eğitim hayatlarına entegrasyonu için elimizden geleni yaptık.'' Bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi Ömer Abdullah, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin dünya tarafından çok iyi bilinen lider bir ülke olduğunu kaydeden Abdullah, ''Özellikle Osmanlı tarihiyle nam salmış bir ülke'' diye konuştu. İnşaat Mühendisliğinde okuyan Abdülaziz Muhtar Şeyh İsa ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine sahip çıktığı için teşekkür etti.