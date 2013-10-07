Somali'deki operasyona Türkiye'den asker katıldığı iddiaları yalanlandı

Kenya’daki AVM’yi kana bulayarak 67 kişiyi öldüren El Şebab örgütüne Somali’de operasyon düzenlendi. Örgüt, saldırıya İngiliz ve Türk özel güçlerinin katıldığını öne sürdü. İngiltere ve Türkiye iddiayı doğrulamadı. New York Times ise saldırıyı Bin Ladin’i öldüren Amerikan SEAL komandolarının gerçekleştirdiğini yazdı.

'İnsani yardım için buradayız'

Somali'de operasyon yapacak özel timlerin bulunmadığına dikkat çeken Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden üçüncü katip Hami Balcı, DHA'nın sorularını yanıtlarken "Burada biz insani görevle bulunuyoruz. Korsanlara karşı bir gemimiz var ama bu gemi bu tür operasyonlara katılmaz. Bu söylentiyi Türkiye'ye halkın yakınlığını bozmak için propaganda amaçlı çıkartıyorlar" dedi. Balcı, Türkiye'yi düşman ilan eden El Şebab'ın Türkiye'nin insani yardımından rahatsız olduğunu belirtti.

The Observer gazetesi bugün birinci sayfadan verdiği haberde El Şebab'a Güney Somali kıyılarındaki bir şehre yapılan operasyonu Amerikan Seal komandolarının gerçekleştirdiğini yazdı. Mogadişu'nun 150 mil güneyindeki Barawe şehrinde plaja yakın El Şebab'ın mekanlarından iki katlı bir eve şafak vaktinden önce baskının yapıldığı öğrenildi. Helikopter ve deniz ateşi korumasındaki Seal Komandolarının operasyonunun Westgate saldırısından hemen sonra bir buçuk hafta önce planlandığı belirtildi. Tanıklar, silahlı çatışmanın bir saatten fazla sürdüğünü ve helikopterlerin havadan destek için çağrıldığını söylediler.

Bir İngiliz komandonun öldürüldüğü haberi İngilizler tarafından yalanlandı. NATO, Fransız Ordusu ve AB Korsanlarla Mücadele Gücü baskını kendilerinin yaptıkları iddialarını yalanladı. Somalili bazı yetkililer baskının hedefinin El Şebab'daki Çeçen bir lider olduğunu ortaya attılar.

Barawe'deki saldırıyla ilgili olarak Mogadişu'daki Radio Shabella bir El Şebab savaşçısının öldürüldüğünü iddia etti. Yapılan operasyondaki asıl hedefin Westgate saldırısını üstlenen El Şebab'ın lideri Mukhtar Abu Zubeyr olduğu da söylentiler arasında.