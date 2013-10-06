ABD özel birlikleri, Libya'da El Kaide'ye operasyon düzenledi

ABD özel birlikleri, Libya'daki operasyonda 15 yıl önce Kenya ve Tanzanya'daki Amerikan Büyükelçiliklerine yapılan bombalı saldırılarda rol aldığı gerekçesiyle aranan üst düzey bir El Kaide liderini ele geçirdi.

FBI'ın "en çok arananlar" listesinde yer alan ve başına 5 milyon dolar ödül konulan El Kaide liderlerinden 49 yaşındaki Ebu Anas el Libi, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Pentagon Sözcüsü George Little, el Libi'nin "şu anda Libya'nın dışındaki güvenli bir noktada ABD ordusu tarafından yasalara uygun şekilde gözaltında tutulduğunu" bildirdi.

Somali'nin güneyindeki Barave kentinde düzenlenen operasyonda ise Kenya'da geçen ay 72 kişinin hayatını kaybettiği bir alışveriş merkezine yönelik terör saldırısının sorumluluğunu üstlenen El Kaide bağlantılı eş-Şebab örgütünün üst düzey bir lideri hedef alındı. Ancak AP'nin haberine göre, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldüren "Navy SEAL Team 6" adlı özel birliğin üyelerince kentteki bir eve düzenlenen operasyon hedefine ulaşmadı.

Pentagon Sözcüsü George Little, "ABD askeri personelinin bilinen bir el-Şebab üyesine karşı terörle mücadele operasyonu içerisine girdiğini" doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Hem Somali hem de Libya'daki operasyonlarda ABD birliklerinin kayıp vermediği bildirildi.

Amerikan haber ajansı AP'nin bildirdiğine göre, Amerikalı üst düzey bir askeri yetkili, el Libi'nin yakalandığı operasyonun, Kuzey Afrika'da terörle mücadele operasyonları yürüten "Delta Force" özel birlikleri tarafından düzenlendiğini belirtti.

El Libi, ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki Büyükelçiliklerine 7 Ağustos 1998 tarihinde düzenlenen ve 220'yi aşkın kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılarda rol aldığı gerekçesiyle New York'taki bir Federal Mahkeme tarafından suçlanmıştı.