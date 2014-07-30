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Dünya

'Somali'de peçe takmayan kadın infaz edildi'

Somali'de bir kadının peçe takmadığı gerekçesiyle radikal İslamcı militanlar tarafından infaz edildiği öne sürüldü

30 Temmuz 2014 20:04

Somali'de öldürülen bir kadının akrabaları, radikal İslamcı militanların Müslüman kadını 'peçe giymeyi reddettiği gerekçesiyle öldürdüğünü' ileri sürdü.

Vatan’da yer alan habere göre, aile , Somali'nin güneyinde, Hosingow kasabasındaki kulübesinin dışında duran kadının, Eş Şebab örgütüne mensup silahlı militanlarca öldürüldüğünü söyledi. Eş Şabab örgütü sözcüsü ise iddiaları reddetti ve örgütün bu cinayetle bir ilgisinin olmadığını belirtip, "Öldürülen kadının yaşadığı bölgede, örgütün hakimiyeti mutlak değil" dedi. 

BBC'ye konuşan aile, intikam ihtimali nedeniyle kimliklerini açıklamak istemedi ve kadının TSİ 07.30'da öldürüldüğünü ifade etti. Eş Şabab örgütü, Somali'nin güney ve merkezindeki bölgelerin çoğunu kontrol ediyor ve kontrolü altındaki yerlerde şeriat kurallarını uyguluyor. 

El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen örgüt , 2006'da dönemin zayıf geçici hükümetine destek olmak için Somali'ye giren Etiyopya güçlerine karşı savaşan İslami Mahkemeler Birliği'nin (Bu grup şu anda varlığını sürdürmüyor) gençlik kolu olarak kurulmuştu. 

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