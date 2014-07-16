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Dünya

Somali'de 'Türklerle çalıştığı için' öldürülen üniversite öğrencisinin katilleri idam edildi

Somali'de ürk sivil toplum örgütüyle birlikte çalışan bir kız öğrenciyi öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkûm edilen iki kişinin cezası infaz edildi

16 Temmuz 2014 00:23

Somali'de üniversiteli bir kız öğrenciyi öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkûm edilen iki kişinin cezası infaz edildi. Kurşuna dizilen mahkûmların, öğrenciyi Türk sivil toplum örgütüyle birlikte çalıştığı için öldürdüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre, Mogadişu Askeri Mahkemesi Başkanı Libyan Ali Yerukal, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteli Nefse Osman'ı öldürmek suçundan idam cezasına çarptırılan Hasan Süleyman ve Şafi Abdi'nin cezasının sabaha karşı kurşuna dizildiğini belirtti.

Nisan ayında, Nefse Osman'ın başkent Mogadişu'daki evine giren Süleyman ve Abdi'nin söz konusu öğrenciyi öldürmüş, suçlarını itiraf ettikleri belirtilen sanıklar, yargılandıkları askeri mahkemece idam cezasına çarptırılmıştı.

AFP'ye konuşan yetkililere göre, infaz edilen mahkûmlar, öğrenciyi, Somali'de tıbbi yardım hizmeti veren bir Türk sivil toplum örgütüyle birlikte çalıştığı için öldürdüklerini itiraf etti.

 

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