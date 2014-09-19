'Soma'daki zeytinliklere dozerle girildi'

Soma Yırca'da üzeri zeytin ağaçlarıyla dolu bir arazide 13 ağaç dozerler tarafından söküldü. Dozerler köylülerin direnişiyle karşılaştı.

Konuya ilişkin bilgi veren Salih Madra, Soma'da kömürle çalışacak bir termik santral kurmak için zeytin ağaçlarının söküldüğünü belirtti. Santral planlanan arazinin 'acele kamulaştırma davası' sonuçlanmamış, üstelik acele kamulaştırmaya karşı da dava açılmış olmasına rağmen ağaçların söküldüğünü ifade etti.

Madra, zeytin ağaçlarını korumaya yönelik olarak 'Hepimizin, yani kampanyaya destek veren 142.500’den fazla insanın oraya birlikte gitmesi mümkün değil. Peki sessiz mi kalacağız? Oraya gidip nöbet tutamıyorsak da, bu haberi ve kampanyayı paylaşmaya devam ederek daha fazla kişiye duyurabiliriz.' diye konuştu.

Zeytin ağaçlarını korumaya karşı Twitter'da #ZeytinHayattır hastagi ile başlatılan kampanyaya destek vermek için tıklayın...