Soma’daki maden faciasına ilişkin 5 kişinin ifade vereceği tarih belli oldu

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma'daki maden faciası davası kapsamında haklarında dava açılması mahkemece kabul edilen, şirketin yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifade vereceği tarih ve mahkemelerin belli olduğunu söyledi. Arslan, "Dosya kapsamında Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit 26 Aralık 2016 tarihinde saat 10.30'da İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Hayri Kebapçılar ise 13 Aralık 2016 tarihinde saat 10.00'da İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Murat Bodur ve Haluk Evcin ise Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarın saat 09.30'da, talimat duruşmalarında ifadeleri alınacak" dedi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki faciası nedeniyle Soma Kömür İşletmeleri AŞ yöneticileri ve sorumluları hakkında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılamanın sürdüğünü, bu davadan ayrı olarak Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin bağlı olduğu şirketin yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ve 4 yönetici hakkında, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Ekim 2016 tarihinde yeni bir iddianame hazırlandığını hatırlattı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, Genel Müdür ve Teknik Müdür Yardımcısı Hayri Kebapçılar, İş Güvenliği Uzmanı Murat Bodur ile Acil Durum Yöneticisi Haluk Evinç'in "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla" suçlandıkları iddianamenin, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince 22 Kasım 2016'da kabul edildiğini ifade eden Arslan, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince, sanıkların ikamet ettikleri illerdeki mahkemelere ifadelerinin alınması için talimat yazdığını, talimatların ilgili mahkemelere ulaştığını ve duruşma tarihlerinin belli olduğunu bildirdi.

Arslan, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından bu dosyanın ana dosyayla birleştirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sularında başlayan yangında, 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada tutuklu sanıklar Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu Soma Kömür İşletmeleri yöneticileri ile vardiya amirleri 8 kişi hakkında "Olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılarak uygulanması talep edilmişti.