Soma'da yetki belgesindeki imza sahte çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından tutuklanan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile Genel Müdür Ramazan Doğru arasında, karşılıklı suçlamaya yolaçan yetki belgesindeki imzayla ilgili kriminal inceleme sonuçlandı. 4 ay sonra gelen rapora göre söz konusu imza Ramazan Doğru'ya ait değil. Manisa Barosu, bu gelişmenin ardından Alp Gürkan için bir kez daha suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

Radikal’de yer alan habere göre, geçen 13 Mayıs'ta Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait ocakta meydana gelen yangın sonrasında 301 işçi hayatını kaybetti. Madencileri kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla başlayan adli süreçte ise, aralarında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

İmza Doğru'ya ait çıkmadı

Soruşturma sırasında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, olaydan sonra gözaltına alındığında, tek sorumlunun Genel Müdür Ramazan Doğru olduğunu, Yönetim Kurulu'nun bu görevi ona devrettiğine dair karar belgesini savcılara sunmuştu. Bu ifadenin ardından Ramazan Doğru da gözaltına alınmıştı. Doğru ifadesinde, “Yönetim Kurulu belgesindeki imzanın kendisine ait olmadığını” ileri sürmesine rağmen tutuklanmıştı.

Tutuklamaların ardından savcılık yönetim kurulu belgesini de kriminal incelemeye gönderdi. Yaklaşık 4 ay sonra rapor geldi. Rapora göre, belgedeki imza, Ramazan Doğru'ya değil. Bu sonuç soruşturmanın seyri için de önemli bir karar oldu. Manisa Barosu'nun da Soma Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan için bir kez daha suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.