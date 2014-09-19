Soma'da tutuklama yok

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden tamamı serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan haberine göre, Manisa'nın Soma İlçesi'nde geçen 13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasında 301 kişinin ölümüne ilişkin bilirkişi raporunun Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesinin ardından aralarında Soma Kömürleri AŞ ve Ege Linyitleri İşletmesi çalışanlarının da bulunduğu 24 kişinin ifadelerine başvuruldu. 13 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri mahkemeye sevk edildi. Mahkemede yaklaşık 3 saat süren ifadelerin ardından diğer 11 kişi de adli kontrollü olarak serbest kaldı. Bu 11 kişiden altısı için yurtdışı yasağı da konuldu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmiş, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 8'i tutuklanmıştı.