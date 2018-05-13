Soma'da maden faciasında ölen 301 işçi anıldı: Atılan son tekmeyi unuTAMAM

Soma'daki maden faciasında 4 yıl önce hayatını kaybeden 301 madenci meslek odaları ile CHP ve HDP'den milletvekilerinin katılımıyla yapılan mitingde anıldı. "Atılan Son Tekmeyi UnuTAMAM" pankartı taşınan mitingde Cumhurbaşkanı adayı İnce "O tekmenin hesabı sorulacak" dedi.

Soma 301 Madenci Aileleri Derneği, Sosyal Haklar Derneği (SHD), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri SendCumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan CHP milletvekilleri Engin Altay, Mehmet Tüm, Musa Çam, Orhan Sarıbal, Tur Yıldız Biçer, Tacettin Bayır katıldı.

"Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek"

Evrensel'in haberine göre TMMOB üyeleri "Kar Hırsına İşçi Cinayetlerine İş Katillerine Tamam" pankartı açarken maden bölümü öğrencileri "Sizin Attığınız Tekme Bizim Yüreğimize Geldi. Atılan Son Tekmeyi UnuTAMAM" pankartı ile yürüdü.

Mitingte madenci aileleri adına konuşan Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, şunları söyledi:

"Soma Faciası alınmayan önlemlerin ve formalite denetimlerin sonucu, işçinin sağlığı ve güvenliğinden çok çıkarılan madenin tonunun önemsendiği çalışma koşullarında ve göz göre göre gerçekleşmiş bir katliamdır. 4 yıldır adalet arayışımız sürüyor.

"Karar aşamasına gelen davada her türlü baskı ve zorbalığa şahit olduk. Dava süreci yukarıdan müdahalelerle çarpıtılmaya çalışılıyor. Gerçek suç örtbas edilmeye çalışılıyor. Dün olduğu gibi bugün de davamızın peşindeyiz. Ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek".

İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce burada yaptığı kısa konuşmasında "Bugün Soma'nın acı günü, yas günü. Türkiye'nin acı, yas günü. Maden şehitlerimizin bazılarının oğlu oradaydı bazılarının eşi oradaydı. Oğlu orada olanların ellerinden eşi orada olanların ellerinden öpüyorum. Onlara sabır diliyorum" dedi ve ekledi:

"Şunu söyleyeyim; Farkındaysanız 4 Mayıs'tan bu yana hep Türkiye'yi barıştırmak için hep Türkiye'yi bir arada tutmak için, uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum. Asla intikam ve rövanş peşinde değilim ama bir şey hariç...

"O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler gitti Bergama'ya. Hepsini biliyorum. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim.

"Son 15 yılda AKP döneminde 1672 işçi madende hayıtını kaybetmiş. Bu böyle giremez.Bir evde anne varsa önce bayat ekmek yenir bir evde anne yoksa taze ekmek bayat gelir. Annelerimiz için çalışacağız".