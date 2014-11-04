Soma'da kamu görevlilerine soruşturma izni yok

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca 301 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, her bir ölüm için tutuklu sekiz kişinin 20 ile 25, tutuksuz yargılananlardan 8'inin üçte bir oranında artırılarak 2 ile 15, 29 kişinin ise 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tutuklu sekiz kişi 'olası kasıtla adam öldürmekle' suçlanıyor. Tutuksuz sanıklardan sekizine 'taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçu, kalan 29 sanığa ise 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik yani kusurla birden fazla adam öldürme' suçu yöneltiliyor.

Konuyu değerlendiren Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız, tutuklu sekiz kişi dışında kalan sanıklar hakkındaki fezlekelerin dikkatli ve özenli hazırlanmadığını savundu. Balkız şunları söyledi: "Buradaki şirket görevlileri ve denetimle ilgili kamu görevlileri, müfettişler ve MİGEM yetkilileri, kendilerine ait yükümlülükleri ve görevleri bildikleri halde, bildikleri görevi ihmali davranışla yerine getirmemekten dolayı kaza adım adım geliyorum demiş ve kaza olmuştur. Bunlarla ilgili TCK'nın 83/3. maddesindeki cezai yaptırımın istenmesi gerekirdi, yani taban ceza 10 yıldan başlayacaktı... Uzmanlarımızla sağlıklı değerlendirmeyi yaptıktan sonra fezlekeyle ilgili yazılı başvurumuzu hem Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına hem de davanın açılacağı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına bildireceğiz."

'Kamu görevlilerin soruşturulmasına izin yok'

Balkız, cumhuriyet başsavcılığı ve baronun, hakkında soruşturma izni verilmeyen kamu görevlilerine soruşturma izni verilmesi için Danıştay'a dava açtığını hatırlatarak, sonradan elde edilen bilirkişi raporuna göre bu kamu görevlilerinin kazayla ilgili 20 ayrı nedenden dolayı sorumlu tutulduklarını vurguladı.

Balkız, kamu görevlilerinin fezlekede yer almamasının, ilgili bakanlıklarca soruşturma izni verilmediği anlamına geldiğini ifade etti.



Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmiş, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 8'i tutuklanmıştı.



Faciaya ilişkin bilirkişi raporunun eylülde Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesinin ardından savcının talimatıyla gözaltına alınan 24 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.