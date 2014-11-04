Soma golf sahası mı oluyor?

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 'zengin sporu' olarak adlandırılan, araç-gereçleri, eğitimi ve sahasının yapım maliyetinin yaklaşık 6-15 milyon Euro olan golf sahasının yapılmasının öncelikli ve gerekli bir ihtiyaç olmadığı aşikardır' diyen Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’a, “golf sahası hangi alana inşa edilmek istenmektedir” diye sordu.

Özel’in TBMM Başkanlığı’na bakan Çağatay Kılıç’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 madencimizin hayatının kaybetmesine neden olan facia ülkemizi yasa boğmuş ve bunun üzerine birçok vatandaşımız ve sivil toplum örgütü ölen madencilerin yakınlarına destek olmak ve bölgedeki yaraları sarmak için bölgeye gelmiş, ayni ve maddi yardımlarda bulunmuştur.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Somaspor Yönetim Kurulu başkanı Sinan Vardar ile katıldığı bir spor programında Manisa’nın Soma ilçesine destek amacıyla bölgeye bir golf sahası yapma taahhüdünde bulunmuştur.

Soma’daki devlet hastanesinin yarım kalan inşaatı, tamamlanmayan çevre yolunun varlığı, bitmek üzere olan tarımsal üretim, madencilik dışında insanların yönelebilecekleri bir iş sahasının bulunmaması gibi Soma halkının öncelikli ihtiyaçları dikkate alındığında “zengin sporu” olarak adlandırılan, araç-gereçleri, eğitimi ve sahasının yapım maliyetinin yaklaşık 6-15 milyon Euro olan golf sahasının yapılmasının öncelikli ve gerekli bir ihtiyaç olmadığı aşikardır.

Ayrıca bir golf sahasının kurulması için çok büyük alanlara ihtiyaç duyulması ve bu alanın yaratılması için birçok ağacın kesilmesi, ormanlık alanların yakılması göz önünde bulundurulsa bölgede olası bir doğa katliamının yaşanma tehlikesi de ortaya çıkacaktır.

Golf sahası hangi kişi ya da kuruma aittir?

- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından Manisa’nın Soma ilçesine yapılması taahhüt edilen golf sahası hangi alana inşa edilmek istenmektedir?

- Yapılması planlanan golf sahasının alanı kaç m²’dir ? Bu alan hangi kişi ya da kuruma aittir?

- Soma ilçesine yapılması düşünülen golf sahası projesi ne zaman hayata geçirilecektir?

- Şu anda konuyla ilgili süreç hangi aşamadadır?

- Golf sahasının yapılması planlanan arazide orman, koru vb. ağaçlık bir alan bulunmakta mıdır? Varsa, bu golf sahasının yapımında kaç ağaç kesilecektir?

- Kullanılacak arazi kamu arazisi ise ve golf sahası için orman veya koru niteliği taşımayan bir arazi kullanılacaksa, böylesine büyük bir alanın kendisinin mülkiyetinde bir yerleşkesi bulunmayan ve mevcut yerleşkesi ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen Soma Meslek Yüksek Okuluna tahsis edilmesi neden düşünülmemiştir? Böyle bir alanın Soma Meslek Yüksek Okuluna tahsis edilmesi yönünde tasarrufunuz olacak mıdır?

- Söz konusu alanın Soma’da tarımsal üretimin canlandırılması gibi bölge halkına daha faydalı olacak yatırımlar yerine golf sahası olarak kullanılması doğru mudur?

- Yapılması planlanan bu golf sahasının maliyeti kaç TL’dir? Golf sahasının maliyeti federasyon veya merkezi idare bütçesinden mi karşılanacaktır?

- Golf sahasının yapımı için gereken para Federasyon bütçesinden veya merkezi bütçeden karşılanacaksa, golf sahası için gerekli yatırım miktarının bölge halkının istihdamını sağlayacak olan bir Organize Sanayi Bölgesi yapımında veya başka iş kollarının kurulmasında kullanılmaması, bunun yerine bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeyecek olan bir golf sahasının yapımında kullanılmasının amacı nedir?