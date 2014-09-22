'Soma'da devlet usulsüzlük yaptı, maden işletmeleri 4 milyar lira kazandı'

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Soma’da TKİ’ye ait maden ocaklarını işleten Soma A.Ş. ve İmbat A.Ş.’ye ihalesiz ve Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın süre uzatımı ve ek protokol adı altında gayrı yasal olarak maden ocakları verildiğini öne sürdü.

Bület Kuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a bir mektup yazarak, firmalara usulsüz olarak verilen işlerin toplam tutarının Soma A.Ş için 10 yılda 1 milyar 590 milyon TL İmbat A.Ş için ise 13 yılda 2 milyar 457 milyon TL olduğunu ve toplam tutarın 4 milyar lirayı geçtiğini iddia etti.

301 madencinin hayatını kaybettiği madenin sahibi Soma A.Ş.’nin hasılatının 10 yılda 12.693.828.50 TL’den 181.783.540.90 TL’ye ulaştığını belirten Kuşoğlu, madenin işletmesine ek süre verilebilmesi için Kanun Hükmünde Kararname ile belirtildiği gibi işçilik giderlerinin, hasılatın 1/3’ ünü aşmadığını ve süre uzatılmasının hukuksuz olduğunu savundu.

“Soma A.Ş. ve İmbat A.Ş.’nin 10 yıldaki hasılat artışlarına bir tablo ile yer veren Kuşoğlu “Bu üretim artışı kar hırsı ile insan canını ve insani değerleri hiçe sayarak yapılmaktadır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in “aşırı üretim ve kazanç hırsı” dediği konunun esası da budur. İşçi ve iş güvenliği ile ilgili tedbirler alınmaksızın veya göstermelik alınarak gerçekleştirilen bu üretim artışı vahşi kapitalizmin 21.yüzyıldaki acımasız örneğidir” ifadelerini kullandı. Kuşoğlu şöyle devam etti:

"Bu kar ve üretim hırsına sebep olanlardan biri çok açıktır ki, TKİ Genel Müdürlüğüdür. Yaptığı usulsüz, kanunsuz protokollerle kömür ocaklarını ihalesiz, usulsüz bazı firmalara peşkeş çekerek konunun bu noktaya kadar gelmesine sebep olmuştur”

TKİ Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da bu konunun gayrı yasal olduğunu şimdiye kadar görememesi veya görüp gereğini yerine getirememesi manidardır”

Bakan Yıldız’a yazdığı açık mektubun tam metnine ulaşmak içi tıklayınız…