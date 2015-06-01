Soma’da 9 maden işçisine dava açıldı!

Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki, 301 madencinin can verdiği faciadan sağ kurtulan 9 madenci hakkında ’mala kasten zarar vermek’ ve ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek’ suçundan toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soma’da, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Türkiye’yi yasa boğan maden kazasında 301 işçinin hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra cenazelerini alamadıklarını ileri sürüp, Beşyol Kavşağı’nda yolu kapatıp, eyem yaptıkları ve bu sırada geçmekte olan bir süt firmasına ait 10 U 8572 plakalı panelvan minibüse hasar verip, şoförünü Cihan Ölmez’i darp ettikleri ileri sürülen maden işçileri E.A., O.E., T.C., E.M., S.K., C.B., H.G., S.Y., A.M. ve N.A. hakkında Soma 2. Asliye Ceza mahkemesinde dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, TCK’nın 151’inci maddesini içeren ’Kasten zarar vermek’ ve ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28/1 maddesine muhalefet etmek suçlarından açılan davada madencilerin 6’şar yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede, Soma faciasının yaşandığı tarih, 13 Mayıs 2014 olmasına rağmen, madencilerin cenazelerini alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları eylemin tarihinin 17 Haziran 2014 olarak yer alması dikkati çekti. İddianamede, Beşyol Kavşağını trafiğe kapatan şüphelilerin Gaziosmanpaşa Caddesi’nden, Kırkağaç yönüne giden müştekinin sevk ve idaresindeki panelvan minibüsün geçişini engelleyip, geri döneceği esnada ise tepki gösterdikleri belirtildi. Şüphelilerden E.A. ile O.E.’nin müştekinin aracına zarar verdiklerine de iddianeme yer verildi.

E.A.’nın minibüsün şoförüne vurarak, hafif şekilde darp ettiği de vurgulandı. Olay yerinden alınan güvenlik kamera görüntülerinden 9 şüphelinin yürüyüş yapan grubu yönlendirdiklerinin tespit edildiğini ancak ifadelerinde bunu kabul etmediklerini söyledikleri de kaydedildi.

'Bu davanın arkasında olacağız'

Madencilere açılan davaya ilk tepki CHP Manisa Milletvekili ve Manisa 1’inci sıra milletvekili adayı Özgür Özel’den geldi. Milletvekili Özel, Soma davası gibi bu davanın da arkasında olacaklarını söyledi. "Soma, geçen sene bu günlerde taziye evi şeklindeydi" diyen Özel, "301 şehidi vardı. 301 şehidini kaybeden taziye evinde, arkadaşlarını kaybetmiş zavallı insanların duygusal tepkilerine dava açılması doğru değil vicdani de değil. Belki hukuki olabilir, hukuğun bir tarafına sağdırılabilir. Bu davayı da takip edeceğiz. Kimse maden işçilerini karınca gibi ezmeye kalkmasın. Karıncanın da bir kardeşi var; O da Özgür Özel. Mahkemeyi de takip edeceğiz. Bir sonuç alamayacaklar. Bugün yapılan madenciyi sindirmeye çalışmaktır. Seçim öncesi psikolojik sonuç çıkartmaktır. 7 Haziran’dan sonra tüm emekleri sömürülen maden işçileri için değişik bir süreç başlayacak" şeklinde konuştu.