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Soma madencilerine 'mala zarar vermek'ten dava açıldı!

Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci için yürüyüş düzenleyen işçilere dava açıldı

30 Mayıs 2015 16:53

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan sağ kurtulan madenciler hakkında "mala kasten zarar vermek" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlamalarıyla dava açıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Soma madeninden sağ çıkan madenciler hakkında yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı. İddianameye konu olan “suç” ise, madencilerin olaydan 4 gün sonra arkadaşlarının cenazelerini alamadıklarını söyleyip yürüyüş yapmaları. Soma savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, madenciler hakkında “mala kasten zarar vermek” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla dava açıldı. Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, iddianamede, şüpheli madencilerin 17 Haziran 2014’te yaşamını yitiren maden işçilerinin cenazelerini alamadıkları gerekçesiyle yürüyüş yaptıkları, Soma Beşyol kavşağını trafiğe kapattıkları, bir aracın geçişini engelledikleri ve zarar verdikleri iddia edildi.

 

Çelişkilerle dolu 

 

Ancak iddianamede  Soma katliamının yaşandığı tarih, 13 Mayıs 2014 ve madencilerin cenazelerini alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları eylemin tarihi ise 17 Haziran 2014 olarak iddianamede yer alıyor. Yani iddianameye göre madenciler olaydan 1 ay sonra cenaze teslimi gerekçesi için yürüyüş yapmış oluyor. Madencilerin avukatları, “şaka gibi” dava için şu değerlendirmeyi yapıyorlar:

“Çelişkilerle dolu bir iddianame. Öte yandan soruşturmaların arka arkaya gelmiş olması da madenciler üzerindeki baskının ne denli büyük olduğunu anlatıyor”.

Söz konusu olayda adı geçen madenciler ise şunları söylüyor: "Henüz tazminatlarımızı vermediler. İşsizlik sigortası bu ay sona erecek ve hepimiz aç kalacağız. Bu davalar tepkilerimizi bastırmaya yönelik."

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