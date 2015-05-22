'Manisa'daki madencileri zorla Başbakan'ın mitingine gönderecekler'

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 24 Mayıs'taki Manisa mitingi öncesinde maden şirketlerini ziyaret eden AKP'li bir milletvekili ve yöneticinin, çalışanların mitinge göndermesini istediklerini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Akçay, Soma'daki maden işçilerinin daha önce de zorla AKP mitinglerine götürüldüğünü belirterek, "AKP 'li bir Manisa milletvekili adayı ve Soma ilçe başkanı, 20 Mayıs 2015 günü rödovans ve hizmet alımı sistemiyle faaliyet gösteren bazı maden şirketlerini ziyaret edip, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak olan mitingleri için işçilerini göndermelerini istemiştir. Üstelik bu ilk olay da değildir. Maden işçilerine, 'AKP kazanmazsa işsiz kalırsınız' tehdidinde bulunulmuştur" dedi.

301 madencinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs faciasının sorumlularının ellerini kollarını sallayarak gezdiğini dile getiren Akçay, şöyle devam etti:

"Bu facianın sorumlularından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve bu bakanlıkların bürokratları yargı sürecinin dışında bırakılmaktadır. Soma'da AKP bir taraftan kendisini aklama gayretindedir. Ancak kıdem tazminatları hala ödenmemişken, Soma'ya verilen sözler tutulmamışken, şimdi de maden işçileri zorla pazar günü yapılacak mitinge götürülmek istenmektedir. Oysa işçilerimiz bu mitinge gitmek istememektedir. İşçilerimiz iş ve aş ile tehdit edilmektedir. Bunları kınıyorum, hiç mi ders almıyorlar."