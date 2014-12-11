Soma müfettişi: Taksi parası yoktu, madene gitmeden olur verdik!

301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma’daki maden faciasıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve raporunu açıkladı. CHP’li üyeler de 200 sayfayı aşkın muhalefet şerhiyle rapora ek yaptı. Ancak, komisyonun CHP‘li üyesi Namık Havutça’nın anlattığı bir ayrıntı, Soma’da bugüne kadar ortaya çıkmayan bir skandalı gözler önüne serdi. Taraf gazetesinden Dilek Gedik’in haberine göre, Havutça, “Komisyona Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri geldiğinde Soma’daki maden ocağında neden hiçbir eksiklik bulamadıklarını sorduk. Bize harcırahlarından yakınarak taksi parasını ceplerinden ödediklerini bu yüzden madene gitmediklerini söylediler. 301 insanın yaşamını yitirdiği yerde taksi parasını öne sürdüler. Ayıptır” diye konuştu.

Öte yandan T24'e konuşan İş Müfettişleri Derneği Başkanı Gonca Şahin, Soma'daki madenin teftiş edilmediği iddiasını yalanladı.

‘Taksiyle gitmek masraflı’

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, TBMM Soma Araştırma Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı müfettişlerini dinlerken ortaya çıkan skandalı Taraf’a şöyle anlattı: “Soma’da facianın yaşandığı madene iki kez gittim. Komisyona gelen Bakanlık Başmüfettişi’ne ‘Ben iki kez gördüm, bu madene olumlu rapor nasıl verilir? Sizin müfettişler nasıl bu kadar eksik varken her şey yolunda raporu verebilir’ diye sordum. Verdiği yanıtla şoka girdim. ‘Müfettişlerin denetim giderleri yetersiz. Harcırah sıkıntısı var. Soma’da merkezden madene taksi ile gitmek masraflı oluyor. Müfettişler taksi parasını cebinden vermek zorunda kalıyorlar’ yanıtı verdi. Bu yanıtı duyunca çok şaşırdım ‘Ne yani madene inmeden mi bu raporu verdiniz’ dedim. 301 insan yaşamını yitirmiş taksi parası istiyorlar. Bu, tartışma konusu yapılamaz. ‘Madene inmeden patron aracı ile yemek yemeye gidiliyor ama. 301 insan öldü, taksi parasından yakınmak ayıptır yahu’ yanıtını verdim.”

Yanıt veremedikleri soru

CHP’li Havutça, faciada yaşamını yitiren madencilerin büyük bir bölümünün Balıkesirli olduğunu da hatırlatarak, “Morgda, yaşamını yitiren madencileri inceledim. Hepsinin burnundan siyah sümüğümsü bir şey akmıştı. Başka bir şey yoktu görünürde. Bu da karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini gösteriyor. Oksijen maskesi olsa belki yaşayacaklar. Müfettişlere bunu da sordum ‘siz nasıl maden ocağında maske olmadığını görmezsiniz, olumlu raporu nasıl verirsiniz’ tepkisini gösterdim ama yanıt veremediler” diye konuştu.

İş Müfettişleri Derneği: Soma teftiş edildi

Öte yandan T24'e konuşan İş Müfettişleri Derneği Başkanı Gonca Şahin, Soma'daki madenin teftiş edilmediği iddiasını yalanladı.

İş müfettişlerinin çalışırken araç bulmakta zorlanığını söyleyen Şahin, devletin müfettişlere araç sağlamadığını, müfettişlerin zaman zaman teftişlere taksiyle gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Şahin, özellikle maden teftişlerinde araçlarının zarar görmemesi için taksicilerin madenlere gitmediğini de belirtti.