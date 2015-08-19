Soma A.Ş. Müdürü Ramazan Doğru: Yeni maden sahası için 3 bin işçiyi AKP mitingine götürdük!

Manisa'nın Soma İlçesi’nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 8’i tutuklu 46 sanıklı davada çapraz sorguya alınan Soma Kömürleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru AKP mitinglerine işçileri götürüp götürmediğine ilişkin bir soru üzerine 3 bin işçiyi AKP mitingine götürdüklerini söyledi. Doğru, üretim yapılan havzalardan birinin kapanmak üzere olması nedeniyle 3 bin madencinin işsiz kalma riski bulunduğunu belirterek, "2011 genel seçimleri vardı ve yeni bir maden sahasının açılması için ihale talebimiz vardı. Bu süreçte, biz 3 bin işçiyle, Ak Parti’nin Manisa’da yaptığı mitinge katıldık" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Soma'da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin davanın 3. duruşlması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Geçen yıl 13 Mayıs’ta meydana gelen facianın ardından başlatılan adli soruşturmada, 46 sanık hakkında, ’Olası kastla öldürme’, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ’Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasında, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Ertan Ersoy, emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’in yanı sıra tutuksuz sanıkların bir bölümü hazır bulundu. Ölen işçilerin aileleri de, avukatlarıyla birlikte duruşmayı takip etmek için mahkeme salonuna geldi.

Ramazan Doğru’nun sorgusuna devam edildi

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma yoklamayla başladı. Ardından dün yarım kalan Ramazan Doğru’nun çapraz sorgusuna devam edildi. Sorumlusu olduğu ocaklarda daha önce meydana gelen işçi kazalarından dolayı ceza aldığının hatırlatılması üzerine Ramazan Doğru, dünyanın en ağır işini yaptıklarını, ne kadar önlem alsalar da bu tür üzücü kazaların yaşandığını anlattı.

İşçi sayısını üretim değil Soma’nın geleceği için arttırdık

Ocakta 2011 yılından sonra mekanik üretime geçtikleri halde neden işçi sayısının azalmayıp arttığı yönünde avukatlardan gelen soruya Ramazan Doğru, ilginç bir yanıt verdi. İşçileri üretim amaçlı değil eğitim amaçlı istihdam ettiklerini ileri süren Ramazan Doğru, "Soma’nın geleceğini düşündük. Bu kişilere eğitim vermek istedik. Yeni işyerleri için elemana ihtiyaç olacaktı. Soma’nın geleceği, madenciliğin geleceği, havzanın geleceği için eğitim amaçlı fazla eleman çalıştırdık. Ben bu işçileri özellikle aldım. Çünkü mekanize sistemin gelişmesi lazımdı. İşçilerin öğrenmesi lazımdı" dedi.

Yeni alanların ihaleye açılması için mitinge

İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda Yönetim Kurulu’nun kendisine yetki devri verdiğinden haberi olmadığını, zaten kararda yer alan imzanın da kendisine ait olmadığını söyleyen Ramazan Doğru’ya, Ak Parti mitinglerine işçileri götürüp götürmediği yönünde soru gelmesi üzerine tartışma çıktı. Avukat Deniz Erşahin’in bu yöndeki sorusuna Ramazan Doğru’nun avukatları itiraz etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, sorunun iddianameyle ilgili olmadığını söyleyip kabul etti. Bu kez söz alan Çağdaş Hukukçular Derneği genel başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, sorunun, şirketin siyasetle ilişkisi açısından önemli olduğunu ifade edip soruyu yeniledi.

‘Diğer firmalar da madencileri Ak Parti mitingine gönderdi’

Avukatlarının itirazına rağmen bu konuya açıklık getirmek istediğini söyleyen Ramazan Doğru, "Bizim üretim yaptığımız kömür havzalarından birisi kapanmak üzereydi ve 3 bin madencinin işsiz kalması söz konusuydu. O zaman 2011 genel seçimleri vardı ve yeni bir maden sahasının açılması için ihale talebimiz vardı. Bu süreçte, biz 3 bin işçiyle, Ak Parti’nin Manisa’da yaptığı mitinge katıldık. Ama sadece biz değil, İmbat Madercilik ile Uyar Madencilik şirketleri de işçilerini, o mitinge gönderdi. Zaten sonra da, o ihale yapıldı. Biz de katıldık ama Demir Export firması kazandı" dedi.

Ramazan Doğru, şirketlerinin bünyesine yeni katılan Merzifon madene ocağı içinde kendisi inceleme yaptıktan sonra güvenlik sorunu olduğu için kapatma kararı verdiğini, bunu da Can Gürkan’a söylediğini anlattı.