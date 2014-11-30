Soma Madencilikten işçilere 'kovuldunuz' mesajı

Soma Madencilik A.Ş.'de çalışan işçilere, sabahın erken saatlerinden beri 'işten çıkarıldınız' mesajı gelmeye başladı.

Sabah saatlerinden itibaren Soma Madencilik tarafından işçilerin telefonlarına, "4/A kapsamına ait işin sonlanması nedeniyle işten ayrılış bildiriminiz 30.11.2014 tarihinde yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" yazan mesajlar gelmeye başladı.

Yüzlerce işçinin telefonuna mesaj

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, şirket tarafından yüzlerce işçinin telefonuna mesaj geldiği bildirilirken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, bütçe görüşmelerinde Eynez ve Atabacası ocaklarının kapatılacağına dair açıklamalarda bulunması, bu durumun yaşanmasına işaret sayıldı. Ancak, maden ocakların kapatıldığına ilişkin yasal olarak gerekli kurumlara bilgi verilip verilmediği bilinmiyor.

Bölgedeki madenlerde örgütlü olan sendikalardan henüz bir açıklama gelmezken, Soma Madencilik A.Ş. tarafından yapılmaya başlanan işçi kıyımı yüzlerce işçinin işsiz kalmasına neden olacak.