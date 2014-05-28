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Soma Madencilik’e ait üçüncü maden de kapatıldı

Facianın yaşandığı madene olumlu rapor veren iki müfettiş hakkında, idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlıyor

28 Mayıs 2014 21:02

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı madenin sahibi olan Soma Holding’e ait üçüncü maden de müfettişlerin incelemesi sonrasında kapatıldı.

Facianın yaşandığı madenin ardından ikinci maden olan Atabacası madeni hafta başında kapatılmış, müfettişler üçüncü maden olan Işıklar’ı inceleme altına almıştı. Işıklar madeni de bugün kapatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, facianın yaşandığı madene olumlu rapor veren iki müfettiş hakkında, idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlıyor. Cumhuriyet Savcılığı iki müfettişin soruşturulmasına izin verilmesi için Çalışma Bakanlığı'na başvurdu.

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