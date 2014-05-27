Soma madeninde akrabalık bitmiyor, denetçi ile bilirkişi karı-koca çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Soma’daki maden faciasını incelemesi için görevlendirdiği Aysel Ertürk’ün eşi Alparslan Ertürk’ün de savcılık adına bilirkişi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasından önce ocağı denetleyen İş Başmüfettişi Emin Gümüş’ün, madende Proje ve Etüt Müdürü Hayri Kebapçılar’ın eniştesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, “Karı-koca denetliyor” başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2014) yazısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görevlendirdiği denetçinin, aynı madeni inceleyen bilişkişinin eşi olduğunu yazdı.

Sefer Levent’in Hürriyet’te yayımlanan yazısı şöyle:

Çalışma Bakanlığı Soma’daki maden kazası sonrasında denetim için müfettişler görevlendirdi. Bu görevlendirilen müfettişlerden biri de Aysel Ertürk. Kendisi Çalışma Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığında İş Başmüfettişi olarak görev yapıyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak normal olmayan Aysel Ertürk’ün bakanlık adına denetimini yaptığı madende aileden birinin daha yer alması. Aysel Ertürk’ün eşi Alparslan Ertürk de Savcılık adına bilirkişi olarak madende denetimlerde bulunuyor. Alparslan Ertürk, yüksek maden mühendisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Madencilik Fakültesi’nde öğretim görevlisi. İş güvenliği uzmanı olarak da görev yapan Alpaslan Ertürk’ü cumhuriyet savcılığı görevlendirmiş. Görevlendirme sonrası da ortaya şöyle bir tablo çıkmış: Bakanlık adına Aysel Hanım hem madenin sahiplerinin yani işletmenin hem de kendisinden önceki denetimlerinin normal olup olmadığına bakacak ve bu denetimi raporlaştıracak. Eşi Alparslan Bey ise bu kez savcılık adına hem bakanlığın hem de işletmenin varsa kusurlarını raporlayacak.

Madene ilk o girdi

Ayrıca Alpaslan Ertürk madene ilk girenlerden. Cumhuriyet Savcısı Gökhan Şahin, Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş ile bilirkişi heyetindeki Maden Bilirkişisi Prof. Dr. Ercüment Yalçın, Maden Bilirkişisi Prof. Dr. Ahmet Hakan Onur, Elektrik Mühendisi Prof. Dr. Eyüp Akpınar ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Alparslan Ertürk’ün kaza sonrası inceleme yapmış ve soruşturmanın ana delili olan ön bilirkişi raporunu hazırlamışlardı.

Dokuz Eylül’e danışmanlar

İzmir’de ikamet eden Aysel ve Alpaslan Ertürk’ten Aysel Ertürk maden mühendisi. Çalışma Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığı’nda iş baş müfettişi olarak çalışıyor. Aysel Ertürk eski Çalışma Bakanı Ömer Dinçer döneminde yani 2010 yılında iş baş müfettişliğine atandı. Aysel Ertürk Dokuz Eylül Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Alpaslan Ertürk ise yüksek maden mühendisi. Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapan Alpaslan Ertürk Hacettepe Üniversitesi’ndeki yüksek lisansını 1996’da tamamlamış. 1983-2005 arasında özel sektör kömür ve krom işletmelerinde çalışan Alpaslan Ertürk 1988-1997 yılları arasında TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın genel sekreterliği görevini üstlendi. 15 Kasım 2005’ten itibaren ise DEÜ Maden Mühendisliği Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Alpaslan Ertürk ile Aysel Ertürk’ü birleştiren diğer nokta ise ikisinin de Dokuz Eylül Üniversitesi Danışma Kurulu’nda yer almaları.

Uzman mı kalmadı?

Soma’da devam eden eşli denetimi değerlendiren uzmanların ve hukukçuların ortak yorumu ise şöyle: Kamuoyununu dikkatinin böylesine yoğunlaştığı bir olayda arka arkaya etik olmayan tablolar ortaya çıkıyor. Bakanlık adına biri denetim yapıyorsa eşinin bilirkişi olarak o madende ne işi var. Türkiye’de uzman mı kalmadı?