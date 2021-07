Soma katlimanın 7. yıldönümü: Madenci için bir flamenko ağıdı

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci anısına 'Madenci – Bir Flamenko Ağıtı' adlı bir video performans hazırlandı. ‘Madenlerde hayatını kaybedenlere ve gidenlerin ardında kalanlara…’ adanan videonun yönetmenliğini Şahan Nuhoğlu ve Oğuz Çiçek üstlendi.

Sözleri ve dans koreografisi Beyza Gümüş tarafından hazırlanan performansın şarkılarını Özge Yılmaz seslendirdi.

Videoya ilişkin hazırlanan basın metninde şu ifadelere yer verildi:

Videonun ilk kısmında, flamenko tarihi ve kültüründe ‘demircilerin şarkısı’ olarak bilinen martinete formu kullanılmıştır. Videonun ikinci kısmında kullanılan siguiriyas formu ise, flamenkonun en eski formlarından birisidir.

Cante jondo yani ‘derin şarkı’ kategorisinde yer alan bu form, acının ve isyanın ağıt olarak dışavurumudur. Video performansında sözleri ve dans koreografisi Beyza Gümüş tarafından hazırlanmıştır. Özge Yılmaz şarkıları söylemiş, Burak Altuni gitar ve demir çalmanın yanı sıra gitar düzenlemelerini yapmış, Beyza Gümüş ise dans performansını sergilemiştir.

Video performansının ses kayıtları Ankara’da, video çekimleri İstanbul’da yapılmıştır. Yaklaşık iki yıl süren çalışma sürecinin her aşamasında kolektif bir emekle ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’de uzun yıllardır yaygınlaşan flamenko dans ve müzik kültürü, toplumsal olayların insanlarda yarattığı duyguların dışavurumu olarak da karşılık bulmaktadır.

Bu video performansında da flamenko dans ve müzik formları bu amaçla kullanılmıştır. Madenci – Bir Flamenko Ağıtı video performansı, toplumsal olarak içimizde biriken duyguların dışavurumudur.

Videoya Emeği Geçenler:

Söz, dans ve koreografi / Lyrics, dance and choreography: Beyza Gümüş

Şarkı / Vocal: Özge Yılmaz

Gitar, demir ve gitar düzenleme / Guitar, iron and guitar arrangement: Burak Altuni

Süpervizör / Supervisor: Ulaş Özdemir

Kostüm / Costume: Derya Daştan Barsbey

Ses kayıt / Audio recording: Tuna Velibaşoğlu, Anıl Pelvan

Ses kayıt mekan ve sponsorları / Audio recording stage and sponsors: L’avare Sahne, Fade

Sahne (Ankara)

Ses miks ve mastering / Audio mixing and mastering: Nurettin İlhan

Mekan / Stage: Kadıköy Emek Tiyatrosu (İstanbul)

Yönetmen / Director: Şahan Nuhoğlu, Oğuz Çiçek

Kamera ve kurgu / Camera and edit: Oğuz Çiçek, Şahan Nuhoğlu