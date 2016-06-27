Soma katliamı sonrası işsiz kalan madencilere tazminatları ödenmiyor

Soma’da meydana gelen ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında işsiz kalan Soma AŞ işçilerine tazminatlarının ödenmediği ortaya çıktı. Daha önce Maden İş sendikası ile Soma AŞ protokol yapmış işçilere ödemeyi 23 taksitte vereceklerini duyurmuştu sadece 5 taksit ödendi. Şimdi yeni bir protokol daha yapıldı, ilk taksit ağustosta. Bayram parasız geçecek.

Soma faciası sonrasında Soma AŞ’nin madeninde çalışan işçilerin tazminat sorunu bir türlü çözülemiyor. Geçen ekim ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), işçilerin tazminatları için Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın bir protokol imzaladığını, işçilerin Ekim 2015’ten başlamak üzere alacakları toplam 34.2 milyon TL’yi 23 taksitte alacaklarını duyurmuştu. Bugüne kadar henüz 5 taksiti alan işçiler şimdi bir şokla daha karşılaştı. Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Türkiye Maden-İş Sendikası ile Soma AŞ’nin bir kez daha masaya oturduğu ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kalan 29.1 milyon TL’lik alacağın 13 taksitte ödenmesi için sendika ve şirketin protokol imzaladığını açıkladı. İkinci protokolde işçilere ilk taksitin ağustosta ödeneceği belirtiliyor bu maden işçilerine Ramazan Bayramı’nı paralarını alamadan geçireceklerini gösteriyor. 2 bin 800 maden işçisi bu durumdan etkilenecek.

Malların satışı engelleniyor

CHP'li Özel, yeniden yapılan protokole, “Burada yapılan iş TMSF’nin işverenin malını satmasını engellemeye yönelik. İşveren TMSF’ye hiçbir protokol yollamasa, TMSF, işverenin malını satacak ve işçiye ödeyecek. Bu yüzden TMSF yine ödeme yapmayacak. Sendika ile Soma AŞ arasındaki anlaşmayı bekleyecek. Yine ödenmezse yine aynı şey yaşanacak. Bu, tam bir işçiyi satma anlaşması. Biz bu filmi bir kere gördük, yine aynı film. Yine para ödenmeyecek” sözleriyle tepki gösterdi. Özel, Soma AŞ tarafından işten çıkarılan madencilerin alacaklarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin olarak TMSF’ye bilgi edinme başvurusu yaptı. TMSF’den yapılan bilgilendirmede, yapılan ikinci protokolde işçilere ilk taksitin ağustosta, son taksitin ise Ağustos 2017’de ödeneceği hüküm altına alındı. Protokol uygulanırsa Soma AŞ tarafından 13 taksitle işçilere 29 milyon 189 bin 818 TL’lik alacakları ödenmiş olacak.

TMSF taksitleri ödedi

Bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı: “Her ne kadar işçi taksitleri, akdedilen protokole uygun olarak Soma AŞ tarafından ödenmemiş ise de, kurumumuzun girişimleri ve işlemleri sayesinde Soma işçilerinin mağduriyetinin bir nebze önlenmesini teminen, 4 Haziran 2015 tarihinde ve 14 Mart 2016 tarihinde (Protokolün ekim, kasım, aralık 2015 ile Ocak 2016 taksitlerini kapsayacak şekilde) kurumumuz tarafından Soma işçilerine ödeme yapılmıştır. İşçilerin tazminat taksitlerinin zamanında ödenmemesinin sebebi Soma AŞ’nin edimlerini yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır. 11 Haziran 2015 tarihli protokol, Soma AŞ ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında imzalanan 18 Nisan 2016 tarihli protokol ile revize edilmiş ve kurumumuza ibraz edilmiş olup, bir fotokopisi tarafınıza sunulmaktadır.”

TMSF malları satışa çıkardı

TMSF, Soma Holding’in patronu Alp Gürkan’ın 33 milyon lira değerinde 14 taşınmazını satışa çıkarmıştı. Gürkan, bugüne kadar taksitlerini ödemeyince 14 taşınmazı satışa çıkarıldı. Satış listesinde Ortaköy’de üç daire var. İkisi zemin, birisi de 2. katta olan üç daire için toplam muhammen bedel 18 milyon 925 bin lira olarak belirlendi. İlanda daireler için, “Taşınmazın her katı kapanmaz olup boğaz manzarası almaktadır” denildi. Satışa konulan 4. taşınmaz Spine Tower’ın 38. katı. 2+1 olan bu dairenin değerinin 1 milyon 640 bin lira olduğu belirtildi. 5. taşınmaz yine Spine Tower’da 44. katta bulunuyor. 3+1 olan bu taşınmaz için biçilen değer 2 milyon 310 bin lira. Tarabya’da bulunan 6. taşınmaz için belirlenen değer 460 bin lira olurken, 6.5 milyon lira değerindeki 7. taşınmaz da Rumelihisarı’nda, 8. taşınmaz Bakırköy’de bulunuyor. Değeri 525 bin lira. 9, 10, 11, 12 ve 13. taşınmazlar Bodrum’daki tarlalar. Her biri 500 bin liradan toplamda 2.5 milyon lirayı buluyor. Son taşınmaz ise Bodrum’daki bir yazlık. TMSF değerini 840 bin lira olarak belirledi. Taşınmazların toplam değeri 33 milyon 240 bin lirayı buldu.

Madencilere haciz kıskacı

CHP Grup Başkanvekili Özel 2 bin 800 maden işçisinin bu durumdan etkilendiğini belirterek “Bu madencilerin önemli bir kısmı işsiz, borçları var, kredi kartı borçları var. Bana sürekli, telefon geliyor. Söyledikleri, ‘Özgür ağabey, borcumuz var, bankalar kredi kartlarımızı kapattı, faiz işliyor, biz ne yapacağız’. Kendilerinin söyledikleri borç miktarı, bu tazminatları alsalar kapatılacak borç miktarları. Bir madenci, ‘2 bin 800 TL kredi kartı borcum vardı, 5 bin TL oldu, kartım zaten bir süredir kapalı, şimdi evdeki eşyalarımı aldılar’ diyor. Haftada 10-15 tane hacizle karşı karşıya olan madenci telefonu geliyor” dedi.