Volkan Demirel, Soma'da şehit madenci yakını ailelerin borcunu ödedi

13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nda kredi borcunu ödeyemeyen madenci ailelerinin borçları, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel tarafından ödendiği öğrenildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Soma'da 13 Mayıs 2014'teki faciada ölen 301 madencinin kredi kartı borçları ailelerinin üzerine kalmıştı. Yoksul aileler bu borcu ödeyemiyordu.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel 940 bin liralık borcun büyük kısmını verdi.

Bir bölümünü de Fenerbahçeli futbolculardan topladılar ve borcu kapattılar.

Madenci yakını açıkladı

Tecrübeli futbolcunun bu yardımı gizli tutmak için özel bir çaba sarf ettiği ancak madenci yakınlarının durumu paylaşması üzerine ortaya çıktığı bildirildi.

Volkan Demirel'den açıklama

Volkan Demirel kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada destek haberlerinin medyaya yansımasından son derece rahatsız olduğunu söyledi.

Volkan Demirel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: