Soma hikâyeleri: Yüreğimiz yanıyor, yat ağla, kalk ağla, oğlumuz geri gelmeyecek

Sosyal Haklar Derneği, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Soma katliamında hayatını kaybeden 301 madencinin ve geride kalanların hikâyelerini, “Öleni, kalanı ve Soma'ya ne olduğunu okuyun” başlığıyla yayımlamaya başladı. Soma’da 22 yaşındaki oğlu Ali Şentürk’ü kaybeden Necati Şentürk, “Oğlumun ilk işiydi. Askerden geldi ve orada çalışmaya başladı. Daha iki buçuk ay olmuştu. En son Nisan ayında görmüştüm” dedi. Soma davalarını takip etmek için Kütahya’dan Soma’ya giden Necati Şentürk, şunları anlattı:

Oğlumu kaybettim. Ali Şentürk. 22 yaşındaydı. Daha yeni girmişti madene. İki buçuk ay olmuştu. Askerden geldi oraya girdi. İlk işiydi bu…

Biz Kütahya Tavşanlı’danız. Oğlum madende çalışmak için geldi buraya. Ablasının yanına geldi, onlarla kalıyordu.

Hayatımızda değişen bir şey yok. Yüreğimiz yanıyor; yat ağla, kalk ağla, oğlumuz geri gelmeyecek.

En son Nisan’ın 20’sinde gördüm. Bir daha da görmedim. Televizyondan duyduk önce. Damadı aradım, kızımı aradım. Sonra bulduk.

Hep ‘ocak çok sıcak’ diyordu.

Bunların hepsinin ceza almasını istiyoruz. Davayı takip etmek için geliyoruz Tavşanlı’dan.

Allah razı olsun avukatlarımız çok iyi. Çok iyi çalışıyorlar. İnşallah umutluyuz davadan.

Sosyal Haklar Derneği Soma Hikayesi - 5