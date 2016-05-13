Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madenci katliamın 2. yıldönümünde anılıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada hayatını kaybeden 301 maden işçisi aileler Soma’daki maden şehitliğinde akrabalarına ve yakınlarına dualar okudu. Zonguldak'ta da madenciler, hayatını kaybeden meslektaşlarını Soma’nın 2. yıldönümünde andı.

Soma'daki anma programı saat 12:30'da başladı. Madenci Anıtı'nda basın açıklaması yapılmasının ardından toplu olarak mezarlık ziyareti gerçekleştirildi.

Madenci kenti Zonguldak'ta anma

Soma’daki faciada hayatını kaybeden 301 maden işçisi Zonguldak'ta da meslektaşları tarafından anıldı. Türkiye Maden Mühendisleri Odası Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu'nca, Maden Şehitleri Anıtı'nda facianın 2'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene sendika ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Faciada ölen maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Gürkay Gündoğan’ın haberine göre, TMMOB Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, “Soma’da yaşanan facianın ardından her ay onlarca emekçinin iş kazalarında ölmeye devam ettiğini” söyledi. İş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma koşullarının ağırlaşması gibi nedenlerin iş kazalarını arttırdığını ifade eden Kaymakçı, şöyle dedi: "Soma’da yaşanan acı gerçeğin nedenleri ortadadır. Bu nedenler ile hesaplaşılmadığı sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri bekleyen yeni Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır. Soma katliamı göz göre göre gelmiştir. Çünkü ocakta kömürün içten içe yandığının bariz göstergesi olan karbonmonoksit gazının aylardır limit değerlerin üzerinde seyretmesi ve gaz sensörlerinde bu değerlerin de belli olmasına rağmen önlem alınmaması, ocak sıcaklığının bir aydan beri normalden yüksek olması kömür yangınını göstermektedir. Buna karşın üretim zorlamasının devam ettirilmesi katliamın meydana gelmesinin ana nedeni olmuştur."

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki kömür işçileri, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitiren meslektaşlarını andı. Faciada hayatını kaybeden işçiler için madenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şube Sekreteri Akın Demirsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Soma'daki facianın hüznünün dinmeyeceğini söyledi. Yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Demirsoy, "İşçilerimiz Kur'an-ı Kerim okudu. Arkadaşlarımızla maden şehitlerimizi andık. Madencilere kazasız belasız bir çalışma diliyorum." dedi.

Türkiye çapında anma programı

Soma:

Saat: 12.30

Yer: Madenci Anıtı Basın Açıklaması ardından mezarlık ziyareti.

Ankara:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Toplanma Saati: 18.00

Toplanma Yeri: Yüksel Caddesinden Madenci Anıtına yürüyüş ve basın açıklaması

İstanbul:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat: 19.00

Yer: Galatasaray Meydanı (Basın Açıklaması)

Edirne:

Tarih: 14 Mayıs 2016, Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Saraçlar Meydanı Saraçlar Cad. PTT önü Basın Açıklaması

Çanakkale:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat: 17.30

Yer: Golf Çay Bahçesinden İskele Meydanına yürüyüş ve basın açıklaması

Saat:18.45 "Nefes” aldı belgesel film gösterimi

Tarih: 14 Mayıs 2016, Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Belediye Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde Söyleşi /DİSK Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün

Giresun:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat: 12.00

Yer: DİSK/Genel-İş Giresun İl Temsilciliği Kapu Mh. Gazi Cad.No.91 Aydın İşhanı Kat.2

Antalya:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat: 18.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı Basın Açıklaması

Adana:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat: 12.30

Yer: DİSK/Çukurova Bölge Temsilciliği – Basın Açıklaması

Gaziantep:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat: 13.30

Yer: TMMOB toplantı Salonu –Basın Toplantısı

Diyarbakır:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat:17.30

Yer: Diyarbakır Konuk Evi Önü Basın Açıklaması

Mersin:

Tarih: 13 Mayıs 2016, Cuma

Saat: 18.30

Yer: Mersin AVM Forum Havuzbaşı önünde Basın Açıklaması