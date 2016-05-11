Somalı aileler: Katliamın üzerinden iki yıl geçti, hâlâ değişen bir şey yok; sorumlular hesap verene kadar susmayacağız!

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamının üzerinden iki yıl geçti. Faciada hayatını kaybeden madencilerin aileleri, 14 Mayıs Cumartesi günü Soma'da bir miting düzenleyecek. İş cinayetlerine dur diyebilmek için Soma’nın sesinin tüm ülkede yayılmasını isteyen aileler, "Bizler, bu katliamda sorumluluğu olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Soma’da 301 maden işçisini göz göre göre ölüme götüren nedenler ortadan kalkmış değil. Tüm yaşananlara rağmen bugün Soma'da değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz. Hâlâ madenlerde yaralanmalar, ölümler, işten çıkarmalar devam ediyor. sorumlular hesap verene kadar susmayacağız" diyor.

Sosyal Haklar Derneği'nin organizasyonuyla

düzenlenecek olan mitinge ilişkin çağrı metni şöyle:

Haklarımız için adalet için!

Unutmamak ve Hesap Sormak için Soma’ya 14 Mayıs Mitingine Davet

Tam iki yıl önce 301 canımız katledildi. 301 evlat, kardeş, baba, eş… 301 emekçi! Daha fazla kâr ve rant uğruna öldürüldüler... Onlar birer rakam değil. Hepsinin hikâyeleri, umutları, hayalleri; evimizde, kalbimizde yerleri var… Onlar gibi daha niceleri; iş cinayetlerinde, sosyal cinayetler düzeninde katledilmesin diye örgütlendik. Acımızı dindirememiş olsak da adlarını ve anılarını mücadelemizde yaşatıyoruz.

301 can; özelleştirme ve kirli enerji politikaları, insana ve yaşama değer vermeyen maden işletmeciliği, emekçiyi yok sayan politikacılar, rödovans – taşeron - dayıbaşılık gibi ilkel çalıştırma biçimleri, denetimsiz “hadi-hadi sistemi”, daha çok kâr için sınırsız emek sömürüsü, işçinin sağlığının ve güvenliğinin hiçe sayılması, baştan savma hazırlanan müfettiş raporları, ucuz kömürle oy avcılığı yapma siyaseti, sermaye ile danışıklı sendikacılık yapma şeklinde sıralayabileceğimiz nedenlerin toplamı sonucunda katledildi.

Dava, katliamdan bir yıl sonra başladı ve hala devam ediyor. Bizler, bu katliamda sorumluluğu olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Soma’da 301 maden işçisini göz göre göre ölüme götüren nedenler ortadan kalkmış değil. Tüm yaşananlara rağmen bugün Soma'da değişen birşeyin olmadığını görüyoruz. Hala madenlerde yaralanmalar, ölümler, işten çıkarmalar devam ediyor. Gerçeği en yakından görenler, yaşayanlar olarak herkese tanıklıklarımızı anlatmayı, göstermeyi borç biliyoruz. Bizler biliyoruz ki; işçi katliamlarına, sosyal cinayetlere sebep olan düzenin maddi temelleri değişmedikçe daha çok can yanacak…

O yüzden susmuyoruz, korkmuyoruz!

Tekmeyle, yumrukla, rüşvetle, şovlarla bizi kandırmaya, öfkemizi yatıştırmaya çalışıyorlar. Bizi ceza davalarından caydırmak isteyenlere, bize mahkeme salonlarını kapatmak isteyenlere, bizlerin sesi çıkmasın diye ablukaya almaya kalkanlara karşı mücadele ediyoruz, hesap soruyoruz!

Davalarımızı kesintisiz takip ediyoruz. Mahkeme salonlarında suçu birbirinin üzerine atma oyunu oynayanların gözlerine bakmaya devam ediyoruz. En alttakinden en üsttekine kadar tüm gerçek suçluların ve tüm bu emek, insanlık düşmanı sistemin sorgulanması, hesap sorulması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

İki yıl önce eşlerimizi, evlatlarımızı, kardeşlerimizi toprağa verirken tek avuntumuz ülkenin her yerinde ayağa kalkan insanlarımızdı. Soma Türkiye'nin yarası, vicdanı ve öfkesi oldu. Her yer Soma oldu. Katliamın birinci yılında olduğu gibi şimdi katliamın ikinci yıl dönümünde de bir kez daha herkesi “Soma olmaya”, Soma'da olmaya çağırıyoruz. Biliyoruz ki yalnızca biz değil, bu ülkenin emekçileri, vicdanlı insanları, örgütlü güçleri, direnişçileri de Soma'yı unutmadılar. Çünkü onlar “unutursak kalbimiz kurusun!” diyenlerdi. Hesap sormak için, adalete ulaşmak için, yalnız olmadığımızı bize gösterdiler.

Şimdi yeniden emeğin dayanışması, acının paylaşılması ve adalete ulaşılması için 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü sendikaları, partileri, hareketleri, kitle örgütlerini, aydınları, gençleri, kadınları, ülkenin tüm emekçilerini Soma'ya davet ediyoruz. Gelin düzenleyeceğimiz mitingle Soma'yı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha haykıralım. Gelin; sesimize ses, gücümüze güç katın.