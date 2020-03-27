Soma'da 5 bin madenci çalışmaya devam ediyor: İşçiler kendi OHAL’ini nasıl ilan edecek?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgına karşı 'Evde kal' kampanyasına çağrılar devam ederken işçiler ve hizmet sektörü çalışanları mesaiye devam ediyor. Soma'daki maden ocaklarında çalışmaya devam eden maden işçileri salgına karşı önlem alınmamasına tepkili. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin de madenlerde gerekli hijyen koşullarını sağlamanın imkansız olduğunu belirterek, ". İşçiler kendi OHAL’ini nasıl ilan edecek? Bu şartlarda çalışmak mümkün değil" dedi.

Manisa Soma'daki maden ocaklarında 5 bin işçi vardiyalar halinde çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinden sonra ilçede, umreden dönen yakını olan, kronik hastalığı olan ve 50 yaşının üstünde olan yaklaşık 700 işçi, ücretsiz izin veya işten çıkarma yöntemiyle uzaklaştırıldı. Ocaklarda alınacak önlemler işletmelerin inisiyatifine bırakılmış durumda. Bazı maden ocaklarının girişine termal kameralar yerleştirilerek işçiler ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Bunun dışında herhangi bir önlem alınmadığı için, olası bir vakanın diğer işçilere de bulaşmasından endişe ediliyor.