Solunum cihazı vanalarını 11 bin dolara satan firmadan 1 dolara mal eden gönüllülere dava tehdidi

Koronavirüs (Kovid-19) salgının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da gönüllüler, solumun cihazı vana sayısının yetmemesi sebebiyle sıkıntı yaşayan bir hastane için üç boyutlu (3D) yazıcıyla vana üretti. Vana üreten imalatçı şirket ise gönüllüleri dava açmakla tehdit etti.

İtalya'da bir hastane, Koronavirüs tespit edilen hastalar için hayati öneme sahip solunum cihazı vanalarına ihtiyaç duydu. Hastaneye vanaları tedarik eden firma vanaları tedavi için zamanında yetiştiremeyeceğini açıkladı. Firmanın cevabı üzerine yeni kurulan Isinnova firmasından Cristian Fracassi ve Alessandro Ramaioli kendi üç boyutlu yazıcılarını hizmete soktu.

İkili, ilk olarak imalatçı firmanın modellerini kopyalayabilmek için firmadan vana kalıplarını istedi. Ancak, vanaları 11 bin dolara satan imalatçı firma, gönüllülere üretimi derhal durdurmalarını bildirerek dava açma tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Fracassi ile Ramaioli, vanaları ölçüp biçip üç farklı versiyonunu üretti. Vanalar 1 dolara mal oldu. İmalat çözümleri şirketi FabLab'in kurucusu Massimo Temporelli de ikiliye bu işlemde yardım etti.