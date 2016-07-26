Solar Impulse, güneş enerjisiyle dünya turunu tamamladı



Solar Impulse 2, dünya turunu başladığı yerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de tamamladı. Uçak, son etap için Mısır'ın başkenti Kahire'den yola çıktı. Bertrand Piccard'ın pilotluğunu yaptığı uçak, 17'nci etabında toplam 2 bin 700 kilometre yol kat etti, Kızıl Deniz ve Arabistan çölünü aştı.

"Gelecek şimdi başladı"

Pilot Bertrand Piccard, dünya turunun yenilebilir enerjilerin içerdiği potansiyeli ortaya koyduğunu söyledi. Piccard, "Gelecek temizdir ve size aittir. Gelecek şimdi başladı. Böyle devam etmeliyiz!" dedi.

Abu Dhabi havaalanında İsviçreli pilotlar hayranlarının tezahüratıyla karşılandı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, "Bugün yalnızca sizin için değil insanlık için de tarihi bir gündür" denildi.

Projenin kontrol merkezine ev sahipliği yapan Monako Prensi 2. Albert de kutlama mesajı yayınladı. Tarihi bir gün yaşandığına dikkat çeken Prens 2. Albert, yeni bir döneme kapı aralandığını kaydetti.

5 aylık uçuş süresi 17 aya çıktı

Solar Impulse 2 isimli uçak dünya turuna 9 Mart 2015 tarihinde başladı. Uçağın pilotluğunu dönüşümlü olarak Bertrand Piccard ve André Borschberg yaptı. Tur için aslında 5 aylık bir süre öngörülmüştü. Ancak kötü hava koşulları, batarya düzeneğinde ortaya çıkan teknik sorunlar ve pilotların sağlık sorunları gecikmeye neden oldu.

Uçağın teknik özellikleri

1,5 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 bin foto voltaj hücresinin ürettiği elektrik, pervaneleri hareket ettiriyor ve bataryaları şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747'nin ölçülerini aşıyor.

Solar Impulse 2, saatte ortalama 80 kilometre uçuyor. Gündüzleri güneş ışığından yararlanarak hızını arttırabiliyor. Lityum iyon bataryalar aracılığıyla gün boyu enerji depolayarak geceleri de uçmaya devam ediyor. Bu, Solar Impulse adlı araçtan sonra proje için geliştirilen ikinci model.