Güneş enerjisiyle uçan Solar Impulse 2 dünya turu için son etapta

Yalnızca güneş enerjisiyle uçan Solar Impulse 2 dünya turunun son etabına başladı. Uçağın pilotlarından Bertrand Piccard, Kahire'den Abu Dabi'ye doğru yola çıktı. Uçağın macerası 9 Mart 2015'te Abu Dabi'de başlamıştı.

Ekibe göre son etap, 17 etap arasında en zorlu uçuş. Bu son yolculuğun 48 ila 72 saat sürmesi bekleniyor.

Güneşışığıyla gece-gündüz uçuyor

Solar Impulse 2, saatte ortalama 45 kilometre uçuyor. Gündüzleri güneş ışığından yararlanarak hızını arttırabiliyor. Lityum iyon piller aracılığıyla gün boyu enerji depolayarak geceleri uçmaya devam ediyor. Bu, Solar Impulse adlı araçtan sonra proje için geliştirilen ikinci model.

2,3 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 bin foto voltaj hücresinin ürettiği elektrik pervaneleri hareket ettiriyor ve aküyü şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747'nin ölçülerini aşıyor.

Hedef daha iyi bir dünya

Uçağı dönüşümlü olarak kullanan İsviçreli pilotlar Bertrand Piccard ve Andre Borschberg'in bu maceraya atılmalarının hedefi yenilenebilir enerjinin gücünü göstermek ve dünya çapındaki kullanımını yaygınlaştırmaktı. Piccard uçakla son yolculuğuna çıkmadan önce projenin ''daha iyi bir dünyayı'' hedeflediğini söyledi.