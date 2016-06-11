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Yaşam
Deutsche Welle

Solar Impulse 2 New York’a ulaştı

Sadece güneş enerjisiyle uçan 'Solar Impulse 2' New York'a ulaştı.

11 Haziran 2016 20:05


Solar Impulse 2 dönüşümlü olarak uçuran pilotlardan André Borschberg dün gece Özgürlük Anıtı'nın yanından geçerken "Bu gerçekten inanılmaz" ifadesini kullandı. Ulaştıkları sonuçların "rüya gibi" olduğunu belirten pilot, New York'un kendisi için "özgür girişim ve yenilik özgürlüğünün sembolü olduğunu" kaydetti.

Borschberg dünya turunun 14. etabı için cuma akşamı ABD'nin Pennsylvania eyaletinden New York'a doğru yola çıkmıştı. Lehigh-Valley pistinden havalanan Solar Impulse 2'nin Kennedy Havaalanı'na yolculuğu yaklaşık 5 saat sürdü. Solar Impulse 2 bir sonraki etapta New York'tan havalanarak Atlantik Okyanusu'nu aşacak. Bir sonraki etabı pilot Bertrand Piccard gerçekleştirecek.

Solar Impulse 2'nin dünya turu 2015 yılının mart ayında Abu Dabi'de başladı. Uçağın pilotları Bertrand Piccard ve André Borschberg yaptıkları dünya turuyla güneş enerjisine ilgiyi artırmayı hedefliyor.

2,3 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 bin foto voltaj hücresinin ürettiği elektrik pervaneleri hareket ettiriyor ve aküyü şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747'nin ölçülerini aşıyor.

Güneş ışığıyla gece-gündüz uçuyor

Dünya turunun şimdiye kadarki en tehlikeli etabı Hawaii'den Kaliforniya'ya gerçekleştirilen 35 bin kilometrelik 62 saat süren uçuş oldu. Uçak gece uçuşu sırasında güneş enerjisiyle gündüz şarj ettiği aküyü kullanıyor.

Ortalama hızı saatte 45 kilometre olan İsviçre yapımı Solar Impulse 2, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saatlerde bu hızın iki katına ulaşabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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