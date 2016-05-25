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Yaşam
Deutsche Welle

Solar Impulse 2 dünya turunun 13. etabına başladı

Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2, dünya turunun 13. etabı için ABD'nin Pensilvanya eyaletine varmak üzere havalandı.

25 Mayıs 2016 16:16


Solar Impulse 2'nin Ohio eyaletinin Dayton kentinden havalanması güvenlik kontrolü gerekçesiyle gecikmeli olarak başladı. Uçağın 17 saatlik uçuşun ardından Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Havaalanı'na ulaşması bekleniyor.

Jumbo jetten büyük

2,3 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 bin foto voltaj hücresinin ürettiği elektrik pervaneleri hareket ettiriyor ve aküyü şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747'nin ölçülerini aşıyor.

Güneş ışığıyla gece-gündüz uçuyor

Solar Impulse 2, saatte ortalama 45 kilometre uçuyor. Gündüzleri güneş ışığından yararlanarak hızını arttırabiliyor. Lityum iyon piller aracılığıyla gün boyu enerji depolayarak geceleri uçmaya devam ediyor. Bu, Solar Impulse adlı araçtan sonra proje için geliştirilen ikinci model.

Macera Abu Dabi'de başladı

Solar Impulse 2'nin dünya turu 2015 yılının mart ayında Abu Dabi'de başladı. Uçak Hindistan ve Çin üzerinden vardığı Hawaii'de hangara çekilerek, hasar gören aküleri onarıldı. Uçak dokuz ay sonra yoluna devam edebildi.

Bundan sonraki etaplar

Pilotluğu dönüşümlü olarak Bertrand Piccard ve André Borschberg tarafından yapılan uçak Pennsylvania'dan New York'a uçacak. Atlantik Okyanus'unu aşarak Batı Avrupa ya da Kuzey Afrika'ya ulaşacak. Akdeniz'de henüz kesinleşmeyen bir ülkeye uğradıktan sonra maceranın başladığı Abu Dabi'ye geri dönecek.

Hedef yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak

Pilotlar, bu dünya turuyla yenilenebilir enerjinin daha yaygın olarak kullanılması ve bu sayede de çevrenin korunmasının mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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