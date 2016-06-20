Solar Impulse 2 Atlantik'i geçecek



Pilot Bertrand Piccard, pazartesi sabahı New York'tan güneş enerjisiyle çalışan uçakla yaptığı dünya turunun son büyük etabı için havalandı.

Piccard, solarimpulse.com adlı internet sitesinde yaptığı açıklamada, Solar Impulse 2 adlı uçağın yerel saatle 02:30'da John-F.-Kennedy Havaalanı'ndan yola koyulduğunu yazdı.

Sadece güneş enerjisiyle çalışan uçağın son büyük okyanus aşırı uçuşu beş gün kadar sürecek. Uçak gün boyunca aküleri güneş ışığıyla şarj ederek geceleri de uçabiliyor.

Planlanan uçuş uzunluğu yaklaşık 3 bin 99 deniz mili yani 5 bin 739 kilometre kadar. Her şey plana göre ilerlerse uçağın cuma günü saat 2:00'den sonra İspanya'nın Sevilla kentine varması bekleniyor.

Şu anda uçağın güzergâhındaki hava koşulları uçuş için uygun görünüyor. Ancak ani değişimler yaşanması halinde pilot rota değiştirmek zorunda kalabilir.

Pilotun iki seçeneği var

Bu uçuşla 9 Mart 2015 tarihinde Abu Dabi'de başladığı dünya turunun 15'inci etabına giriyor. Atlas Okyanusu'nu başarıyla geçmesinin ardından pilot için iki seçenek bulunuyor: Geri kalan yolu ya iki etapta uçarak Abu Dabi'ye doğru ilerleyecek ya da ya da tek bir etapta başarmaya çalışacak.

2,3 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 bin foto voltaj hücresinin ürettiği elektrik, pervaneleri hareket ettiriyor ve aküyü şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747'nin ölçülerini aşıyor.

Ortalama hızı saatte 45 kilometre olan İsviçre yapımı Solar Impulse 2, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saatlerde bu hızın iki katına ulaşabiliyor.