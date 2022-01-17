Sol Parti: İttifak çalışmalarının parçası değiliz

HDP'nin çağrısıyla kurulacağı iddia edilen "Demokrasi İttifakı" hakkında Sol Parti'den yapılan açıklamada, "Çalışmaların parçası değiliz denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) çağrısıyla Demokrasi İttifakı için partilerin bir araya geleceği haberleri hakkında Sol Parti'den açıklama yapıldı. TİP, SMF, EMEP, TÖP, Sol Parti, Halkevleri, EHP ve TKP temsilcilerinin 18 Ocak'ta bir araya geleceği yönünde haberler gündemde yer almıştı.

Tıklayın 9 parti, "Demokrasi İttifakı" gündemiyle bir araya geliyor

Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Partimiz bu aşamada hangi koşullarda yapılacağı belli olmayan seçime ilişkin ittifak tartışmasına girilmesini doğru bulmamaktadır. HDP’nin çağrısıyla gerçekleşecek sınırları ve içeriği beli olmayan demokrasi ittifakı adlı çalışmanın parçası olmadığımızı kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.