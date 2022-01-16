9 parti, "Demokrasi İttifakı" gündemiyle bir araya geliyor

HDP’nin çağrısıyla TİP, SMF, EMEP, TÖP, Sol Parti, Halkevleri, EHP ve TKP temsilcileri, "Demokrasi İttifakı" gündemiyle bir araya gelecek.

Mezopotamya Ajansı'ndan Berivan Altan'ın haberine göre Halkların Demokratik Partisi (HDP), 27 Eylül 2021 tarihinde açıkladığı "Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu" ile uzun süredir çağrı yaptığı "Demokrasi İttifakı" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde HDP, bileşenleri dışındaki siyasi parti ve oluşumlarla buluşma gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sol Parti, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile 18 Ocak’ta Ankara’da bir araya gelecek.

Toplantıda, "Türkiye’nin içinde bulunduğu çoklu krize karşı umudu büyütecek, güven verecek bir Demokrasi İttifakı tartışmaları yürütüleceği" belirtiliyor.

Ayrıca toplumun tüm kesimlerinin yer alması hedeflenen Demokrasi İttifakı’nın "demokratik değişim ve dönüşümün öncü gücü misyonunun" vurgulacağı ifade ediliyor.