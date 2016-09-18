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Sol oluşumlar, Tarık Akan hakkında ne dedi?

Tarık Akan’ın hayata gözlerini yummasının ardından BHH, Halkevleri, HTKP ve ÖDP’den 66 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya dair açıklamalar geldi

18 Eylül 2016 18:24

Tarık Akan’ın hayata gözlerini yummasının ardından Birleşik Haziran Harekati (BHH), Halkevleri, Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)’den 66 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya dair açıklamalar geldi.

“Güle Güle ‘Canım Kardeşim’ize” başlıklı bir açıklama yayınlayan BHH, Tarık Akan için “Nazım Hikmet’i ustası bildi. Yılmaz Güney’in kardeşi, Tuncel Kurtiz’in dostuydu. Bu ülkenin tüm gerçek sanatçıları, aydınları gibi yolu 12 Eylül hücrelerinden, özgürlük mücadelesinin seslendirildiği meydanlardan geçti” ifadelerini kullandı.

Halkevleri, resmi internet sitesinden Halkevleri Kültür Sekreteri Volkan Yosunlu imzasıyla yaptığı açıklamada “Ne çok eksildik son yıllarda, ne çok değerlimiz uzak düştü artık bizden. Şimdi de Yeşilçam’ın yakışıklısı, politik filmlerin öfke yüklü ifadesi, istisnasız her yaştan kişinin en az bir kahkahasına sebep olan Tarık Akan’ı yitirmenin üzüntüsünü taşıyoruz” dedi.

HTKP Merkez Komite üyesi Metin Çulhaoğlu, “Tarık Akan’ın ölümünün ardından gelen bu saygı ve sahiplenme, bana göre Türkiye’deki sol damarın varlığının, ayrıca diri ve vefalı olduğunun bir göstergesidir. Yok, ulusalcıymış, yok beyaz Türklerin romantik idolüymüş, şuymuş buymuş, hepsini boş verin; bu ülkenin “cici çocuğu” olarak bir eli yağda bir eli balda yaşamak varken net bir tercih yapması ve o tercihini sonuna kadar sürdürmesi başlı başına saygı duyulacak bir tutumdur. Bizlerden şu ya da bu konuda biraz “ayrı” durması sorun olmamalıdır; onun kadar “ayrı” olan örneğin Uğur Mumcu’yu ne kadar sahiplenmemiz gerekiyorsa, Akan da o ölçüde sahiplenilmeyi hak etmiştir” ifadelerini kullandı.

Halkın Türkiye Komünist Partisi de açıklamasında “Tarık Akan Yeşilçam'dır, bu ülkenin vicdanıdır, politik damarıdır, jöndür ve en önemlisi çok güzel insandır!” ifadelerine yer verdi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi ise “ÖDP Kültür Sanat Çalışma Grubu” imzasıyla yayınladığı açıklamada; “Rüzgâr nereden eserse oraya meyleden her dönemin “yıldız”larına inat, devrimci-demokrat bir duruş sergiledi. Yaşamının son anına kadar sanat ve özgürlük mücadelesinin en ön saflarında yılmadan mücadele etti. Direncini, umudunu, kararlılığını ve insanlığa olan inancını yitirmeyen Tarık Akan, halkların yüreğinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı yıldızlar olsun” dedi.

 

 
 

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