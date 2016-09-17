Emel Sayın, Tarık Akan için söyledi

Emel Sayın, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsanevi ismi Tarık Akan için, birlikte rol aldıkları filmlerin şarkılarını seslendirdi. Antalya’da düzenlenen EXPO 2016’da sahne alan Emel Sayın, Tarık Akan’la 3 filmde rol aldığını belirterek, “Çok sevgili arkadaşımı, dostumu, kıymetli bir insanı kaybettim. Böyle bir günde sahnede olmak zor” dedi.

Emel Sayın, konserine Yıldırım Gürses’in bestelediği ‘Eller Eller’ isimli şarkıyla başladı. Konser alanını dolduran dinleyicilerini selamlayan Sayın, “Bize gösterdiğiniz bu ilgi ne kadar mutlu etti bizi” dedi. ‘Huysuz ve Tatlı Kadın’, ‘Rüyalar Gerçek Olsa’ gibi unutulmaz şarkılarını da söyleyen Emel Sayın, ‘Hatırlar mısın’ şarkısını söylerken duygusal anlar yaşadı.

Mavi Boncuk’u seslendirdi



Seyircilerden gelen ‘Mavi Boncuk’ isteği karşısında duygulanan ünlü sanatçı, yaşamını yitiren ünlü aktör Tarık Akan’ı da sahnede andı. Tarık Akan’la üç filmde başrolü paylaşan Emel Sayın, “Tarık Akan’ı sevenler alkışlarıyla sevgilerini gönderirler mi? Biliyorum ne kadar çok severdiniz, biliyorum” dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Sayın, “Kıymetli bir dostumu kaybettim. İtiraf edeyim bugün huzurlarınıza gelmek, sahneye çıkmak biraz zor oldu. Çok üzgünüm. Çok sevgili arkadaşımı, dostumu, kıymetli bir insanı kaybettim. Hepimiz için öyle. Hepimizin başı sağ olsun. Bu şartlarda zordu ama sizler varsınız. Sizler böyle buraya gelirsiniz biz de engel dinleyebilir miyiz? Buna gönlümüz razı olmazdı tabii ki. Ve size teşekkür borçluyum. Size minnettarım. Zaten ömrüm boyunca böyleydi” diye konuştu.

Tarık Akan’la ‘Feryat’, ‘Yalancı Yârim’ ve ‘Mavi Boncuk’ filmlerinde rol aldığını kaydeden Emel Sayın, filmlere ismini veren bu üç şarkıyı da seslendirdi. Sayın, “Bu şarkıları Tarık’ın aziz ruhuna hediye edelim. Onu böyle analım bu gece” dedi.