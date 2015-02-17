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Sol gazetesi müdürüne Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

'Biz solcuyuz, sen hırsız' manşeti nedeniyle Sol gazetesi sorumlu yazıişleri müdürüne 11 ay 20 gün hapis cezası verildi

17 Şubat 2015 20:04

Son günlerde art arda gelen "Erdoğan'a hakaret" cezalarına bir yenisi daha eklendi. Sol gazetesi Sorumlu Müdürü Hafize Kazcı'ya "Biz solcuyuz, sen hırsız" başlıklı manşet nedeniyle "Erdoğan'a hakaret ettiği" iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Erdoğan'ın ODTÜ'lü öğrencileri hedef alan "bunlar terörist, bunlar ateist" sözlerine tepki olarak FKF tarafından yapılan açıklamanın "Biz solcuyuz, sen hırsız" başlığıyla haberleştirilmesine açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

 

Erdoğan'a hakaret iddiası

 

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 1 Mart 2014 tarihinde soL gazetesinin 1. ve 5. sayfasında yer alan "Biz solcuyuz, sen hırsız" başlıklı haberde dönemin Başbakan'ı Erdoğan'a hakaret edildiği iddia edilmişti.

Davanın karar duruşmasında soL gazetesi Sorumlu Müdürü Hafize Kazcı'ya "Erdoğan'a hakaret ettiği" iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme cezanın ertelenmesine hükmederken 1 yıllık denetim süresi kararı verdiğini açıkladı.

Karar temyiz edilecek.

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