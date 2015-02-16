Antalya'da lise öğrencisine, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Antalya’da 17 yaşında bir lise öğrencisi Tayyip Erdoğan'a temsili karne hazırlayarak hakaret ettiği iddiasıyla 7 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan haber göre, mahkemeler art arda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle hapis cezaları vermeye başladı. Son olarak, Antalya’da Tayyip Erdoğan'a temsili karne hazırlayan iki lise öğrencisi hakkındaki soruşturmayı protesto eden lise öğrencisi 17 yaşındaki H.U.C.'ye, 7 ay 23 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Antalya 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Mahkeme heyeti, H.U.C.'nin, Erdoğan hakkında kullandığı kelimelerin hakaret olduğuna hükmetti. Mahkeme 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl hapsine karar verdi. Suçun alenen işlendiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkartan mahkeme, 18 yaşından küçük olduğu için 9 ay 10 güne, saygılı tutumu nedeniyle de 7 ay 23 güne indirdi. H.U.C. için verilen bu ceza, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmaması nedeniyle 3 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dönüştürüldü.

H.U.C.'nin öğretmen babası Hüseyin C. de Berkin Elvan'ın ölümü üzerine düzenlenen yürüyüşte, dönemin Başbakanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor.