T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da lise öğrencisine, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Antalya’da bir lise öğrencisine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 ay 23 gün hapis cezası verildi

Fotoğraf: Arşiv

16 Şubat 2015 16:19

Antalya’da 17 yaşında bir lise öğrencisi Tayyip Erdoğan'a temsili karne hazırlayarak hakaret ettiği iddiasıyla 7 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan haber göre, mahkemeler art arda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle hapis cezaları vermeye başladı. Son olarak, Antalya’da Tayyip Erdoğan'a temsili karne hazırlayan iki lise öğrencisi hakkındaki soruşturmayı protesto eden lise öğrencisi 17 yaşındaki H.U.C.'ye, 7 ay 23 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Antalya 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Mahkeme heyeti, H.U.C.'nin, Erdoğan hakkında kullandığı kelimelerin hakaret olduğuna hükmetti. Mahkeme 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl hapsine karar verdi. Suçun alenen işlendiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkartan mahkeme, 18 yaşından küçük olduğu için 9 ay 10 güne, saygılı tutumu nedeniyle de 7 ay 23 güne indirdi. H.U.C. için verilen bu ceza, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmaması nedeniyle 3 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dönüştürüldü.

H.U.C.'nin öğretmen babası Hüseyin C. de Berkin Elvan'ın ölümü üzerine düzenlenen yürüyüşte, dönemin Başbakanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

ETİKETLER

antalyalise öğrencisihakaretbaşbakancumhurbaşkanıhapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24