Şokopop: Gelinen noktada Gülben Ergen haklı

YouTube'da Türkiye'nin magazin olayları ve popüler kültürle ilgili videolar yapan Şokopop, en çok izlenen “KAN DAVASI: Gülben Ergen vs. Seren Serengil I Kavganın Gerçek Sebebi Ne?” videosu hakkında konuştu.

Hürriyet’ten Gizem Coşkunarda’ya konuşan Şokopop, “Biyografisini hazırladığınız ilk ünlü Gülben Ergen oldu. Ve tabii onun Seren Serengil’le olan kavgası... En ufak detaylarına kadar husumetin sebeplerini aydınlattınız diyebiliriz. Sence hangisi haklı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"1990’lardaki meselede Seren Serengil’i haklı buluyorum ama gelinen noktada artık Gülben Ergen’i. Gülben Ergen karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirip olayları lehine manipüle ederek, öyle ya da böyle bir kariyer elde etmiş. Ahlak üzerinden kendisine saldırarak kariyerini bitirmeye çalışmak kabul edilemez. Öte yandan sevimli ve ilham veren tarafları olsa da Seren Serengil’i seviyorum demekten hicap duyuyorum çünkü kendisi hem homofobik, hem transfobik, hem kadın düşmanı. Bu yüzden arkasında durulamayacak bir insan."

Ünlülerden olumlu ya da olumsuz dönüşler alıp almadığı sorulan Şokopo, şöyle devam etti:

"Zeki Müren videosundan sonra yakın arkadaşı Göksenin Çakmak telefonla bana ulaştı ve çok teşekkür etti. Zannetmiyorum ki Zeki Müren teşekkür ederdi. Petek Dinçöz’ün nasıl yıllarca Can Tanrıyar tarafından şiddete maruz kaldığını anlatan bir video hazırlamıştım. Petek Dinçöz de o dönem yeni bir şarkı çıkardı. YouTube’da şarkıyı arattığınızda benim videom çok izlendiği için en üstte yer alıyordu. Son derece kibar bir dille durumu izah edip, videoyu kaldırmamı rica ettiler. Petek Dinçöz hayatında yeni bir sayfa açıp yeni bir şey inşa etmeye çabalarken ben de tabii ki buna olumlu cevap verdim. Sonra arkadaşlarım, 'Bunun karşılığında Mor Çatı’ya bağışta bulunmalarını iste' dediler. Kabul ettiler, bağışı yaptılar, ben de videoyu kaldırdım."

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