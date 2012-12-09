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Yaşam

Sokakta maymun saldırısı!

Kayseri'de dershaneye giden iki öğrenci, sokakta gezen bir maymunun saldırısına uğradı

09 Aralık 2012 15:51

Kayseri'de dershaneye giden iki öğrenci, sokakta maymun saldırısına uğradı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, maymun ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi'nde dershaneye giden Özlem Canpolat (13) ile Serap Esra Dağ (15), sokakta gezen bir maymunun saldırısına uğradı.

Öğrencilerin bacak ve kollarını ısırarak yaralayan maymun, daha sonra kaçtı.

Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri, maymunun yakalanması için çalışma başlattı.

Molla Sokak'taki bir caminin bahçesine kaçan maymunu yakalamaya çalışan görevlilerin, zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinin de yakalamak için seferber olduğu maymun, zabıta ekiplerince uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi.

Bayıltılan maymun, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü.

Hastanede gazetecilere açıklama yapan yaralı öğrencilerden Dağ, maymun tarafından ısırılmasının ilginç olduğunu belirterek, ''Köpek ya da kedi olsa tamam ama maymunun sokakta olması ilginç. Daha önce bu maymunu bir pet shopta görmüştüm'' dedi.

Dağ'ın annesi Nazmiye Dağ ise ''Kızımı dershaneye göndermiştim, sokakta maymun ısırıyor. Sahibi bulunursa şikayetçi olacağım'' diye konuştu.

Canpolat ise maymunun ayağını ısırdığını belirtti.

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