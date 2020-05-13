Sokaklar hareketlendi, 9 ilde vaka sayısı arttı

Yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmesini sağlarken; Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı.

Alınan önlem ve uygulanan yasaklara rağmen vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi.



Nüfusa göre Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.

Rize'de de sayı arttı

Rize'de halkın rehavete kapılması, sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun ihlal edilmesi vakalarda artış gözlenmesine neden oldu.



Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ciddi anlamda düşen vaka sayılarının vatandaşların virüs tamamen yok olmuş gibi rehavete kapılmalarının neden olduğunu bu nedenle vakaların yeniden artış gösterdiğini söyledi.

Mardin'in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti.



3 Nisan'da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

Kars'ta son güncel rakamlar açıklanmadı ama bizzat Kars Valisi Türker Öksüz vatandaşları, "Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." sözleriyle uyardı.