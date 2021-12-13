Sokak röportajı yapan 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı

Sokak söyleşileri yapan İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy, Sade vatandaş hesabının sahibi Mehmet Koyuncu ve Turan Kural gözaltına alındı. İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve avukat Ömer Faruk Dağ, Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildiğini duyurdu.

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı. İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’ hesabının sahibi Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık; Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi." ifadesini kullandı.

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